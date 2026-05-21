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    Gericht ordnet Freilassung von Deutsche-Welle-Reporter in der Türkei an

    Für Sie zusammengefasst
    • Gericht in Ankara ordnet Freilassung Uludag an
    • Freilassung aus Silivri Gefängnis Istanbul erwartet
    • Anklage wegen Beleidigung und Irreführung
    Gericht ordnet Freilassung von Deutsche-Welle-Reporter in der Türkei an
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ANKARA (dpa-AFX) - Drei Monate nach seiner Verhaftung hat ein Gericht in Ankara die Freilassung des Deutsche-Welle-Reporters Alican Uludag angeordnet. Das bestätigte sein Anwalt Abbas Yalcin der Deutschen Presse-Agentur. Uludag werde voraussichtlich am Abend aus dem Gefängniskomplex Silivri in Istanbul entlassen. Der nächste Verhandlungstag ist nach Angaben des Anwalts für den 18. September geplant.

    Der Prozess gegen Uludag hatte am Nachmittag in der türkischen Hauptstadt Ankara begonnen. Laut der Anklageschrift werden ihm Präsidentenbeleidigung, Verbreitung irreführender Informationen und die Herabwürdigung der Türkei in wiederholten Fällen vorgeworfen. Hintergrund sind unter anderem Äußerungen des Journalisten auf der Plattform X.

    Uludag, der per Videoübertragung an der Verhandlung teilnahm, weist die Vorwürfe von sich. Er war im Februar festgenommen worden./shu/DP/men





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