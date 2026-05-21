BERLIN, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Senken gibt einen mehrjährigen Abnahmevertrag für CO₂-Entfernung mit der Lufthansa Group bekannt, Europas größter Airline-Gruppe. Der Vertrag deckt drei Methoden auf drei Kontinenten ab und fließt in das neu erweiterte Klimaschutzportfolio der Lufthansa Group ein, in dem permanente CO₂-Entfernung nun rund 20 Prozent ausmacht, eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr.

Der Vertrag umfasst Direct Air Capture (Deep Sky, Kanada), industrielle Pflanzenkohle (Exomad Green, Bolivien) und regenerative Landwirtschaft (Klim, Deutschland), kuratiert über Senkens Sustainability Integrity Index mit mehr als 600 Datenpunkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Projekte:

- Deep Sky (Direct Air Capture, Kanada): technische, geologisch permanente CO₂-Entfernung aus der Atmosphäre.

- Exomad Green (Industrielle Pflanzenkohle, Bolivien): langfristige Kohlenstoffbindung in stabiler Pflanzenkohle aus nachhaltig gewonnenen Forstrestholzbeständen, mit früheren Abnahmen durch Microsoft und Swiss Re.

- Klim (Regenerative Landwirtschaft, Deutschland): CO₂-Entfernung auf europäischen Agrarflächen.

Der Wandel hinter dem Vertrag

Die Lufthansa Group hat den Anteil von Projekten zur permanenten CO₂-Entfernung verdoppelt, darunter industrielle Pflanzenkohle und Direct Air Capture and Storage (DACCS), und den Anteil von Vermeidungszertifikaten reduziert. DACCS gilt dabei als erklärte strategische Priorität. Die Kundenbeiträge im 14-Projekte-Portfolio überstiegen 2025 710.000 Tonnen CO₂, rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Lufthansa Group veröffentlicht als eine der ersten europäischen Airline-Gruppen ihr vollständiges Projektportfolio.

Warum Senken

Senken übernimmt im Portfolio der Lufthansa Group eine besondere Rolle als Kurator mehrerer Methoden. Jedes von Senken beschaffte Zertifikat wird über den Sustainability Integrity Index (SII) geprüft, Senkens eigenes Bewertungsverfahren mit mehr als 600 Datenpunkten zu Projektgrundlagen, Klimawirkung, zusätzlichen Co-Benefits, Berichtsprozess und Konformität mit ICVCM, CSRD und SBTi. Weniger als fünf Prozent aller CO₂-Projekte bestehen die SII-Prüfung.

„Die Luftfahrt ist einer der anspruchsvollsten Sektoren für Klimaschutzintegrität, und die Lufthansa Group gehört zu den ersten europäischen Airline-Gruppen, die darauf mit vollständiger Transparenz reagieren, den Anteil permanenter Entfernungen verdoppeln und technische mit naturbasierten Lösungen im Sinne der Oxford Principles kombinieren. Wir sind stolz darauf, drei unterschiedliche Methoden zu diesem Portfolio beizutragen." — Adrian Wons, CEO, Senken

Über Senken

Senken ist ein Beschaffungspartner für CO₂-Zertifikate hoher Integrität und liefert die Nachweise, mit denen Unternehmen sie gegenüber Wirtschaftsprüfern, Vorständen und Medien belegen können. Über den Sustainability Integrity Index prüft Senken jedes Zertifikat anhand von mehr als 600 Datenpunkten, lehnt 95 Prozent der Marktprojekte ab und stellt prüffähige Dokumentation bereit. Zu den Kunden zählen große europäische Unternehmen wie die Deutsche Telekom, Vodafone und die DZ Bank.

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Kontakt: Katya Pranitskaya, katya@senken.io

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