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    Haier unterzeichnet einen Vierjahres-Sponsorenvertrag mit Al Ahly FC und wird damit zum zweiten Hauptsponsor des Vereins

    Haier unterzeichnet einen Vierjahres-Sponsorenvertrag mit Al Ahly FC und wird damit zum zweiten Hauptsponsor des Vereins
    Foto: maroke - stock.adobe.com

    Haier weitet seine Sportstrategie „Play with the Number Ones" auf Afrika aus und fördert durch Innovation und intensives lokales Engagement eine hochwertige Entwicklung in Ägypten und auf dem gesamten Kontinent

    KAIRO, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Haier, laut Euromonitor International seit 17 Jahren in Folge die weltweit führende Marke für Haushaltsgroßgeräte, hat einen vierjährigen Sponsorenvertrag mit dem Al Ahly FC unterzeichnet, dem bekanntesten und erfolgreichsten ägyptischen Verein in der Geschichte des afrikanischen Fußballs, der mit 12 Titeln in der CAF Champions League einen Rekord hält. Im Rahmen der Vereinbarung wird Haier zum zweiten Hauptsponsor des Vereins und erhält damit bedeutende Markenrechte, darunter die Platzierung des Haier-Logos auf dem offiziellen Trikot der ersten Mannschaft von Al Ahly. Mit dieser Partnerschaft weitet Haier seine globale Sportstrategie „Play with the Number Ones" erstmals auf Afrika aus.

    „Unsere Partnerschaft mit Al Ahly FC geht weit über eine reine Sponsorenvereinbarung hinaus. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen zwei führenden Institutionen, die eine gemeinsame Tradition von Erfolg, Ehrgeiz, Innovation und Exzellenz teilen", sagte Li Dapeng, General Manager von Haier MEA Region. „Al Ahly steht für Leidenschaft und Inspiration für Millionen von Fans in ganz Ägypten, Afrika und dem Nahen Osten, und wir sind stolz darauf, Teil dieser bemerkenswerten Reise zu werden. Durch diese Partnerschaft wollen wir unsere Verbindung zu den ägyptischen Verbrauchern stärken und gleichzeitig Technologie, Sport und Smart Living unter einer gemeinsamen Vision vereinen."

    Mahmoud El Khatib, Präsident des Al Ahly FC, erklärte: „Wir freuen uns, Haier als einen der Hauptsponsoren von Al Ahly in einer Partnerschaft willkommen zu heißen, die die anhaltende Fähigkeit des Vereins widerspiegelt, führende globale Marken anzuziehen. Haier ist eines der weltweit angesehensten Technologie- und Haushaltsgeräteunternehmen, und wir sind überzeugt, dass diese Zusammenarbeit für beide Seiten einen erheblichen Mehrwert schaffen wird, während sie gleichzeitig die ehrgeizigen Zukunftspläne des Vereins unterstützt und das Gesamterlebnis für die Al-Ahly-Fans verbessert."

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