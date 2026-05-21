Haier unterzeichnet einen Vierjahres-Sponsorenvertrag mit Al Ahly FC und wird damit zum zweiten Hauptsponsor des Vereins

Haier weitet seine Sportstrategie „Play with the Number Ones" auf Afrika aus und fördert durch Innovation und intensives lokales Engagement eine hochwertige Entwicklung in Ägypten und auf dem gesamten Kontinent

KAIRO, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Haier, laut Euromonitor International seit 17 Jahren in Folge die weltweit führende Marke für Haushaltsgroßgeräte, hat einen vierjährigen Sponsorenvertrag mit dem Al Ahly FC unterzeichnet, dem bekanntesten und erfolgreichsten ägyptischen Verein in der Geschichte des afrikanischen Fußballs, der mit 12 Titeln in der CAF Champions League einen Rekord hält. Im Rahmen der Vereinbarung wird Haier zum zweiten Hauptsponsor des Vereins und erhält damit bedeutende Markenrechte, darunter die Platzierung des Haier-Logos auf dem offiziellen Trikot der ersten Mannschaft von Al Ahly. Mit dieser Partnerschaft weitet Haier seine globale Sportstrategie „Play with the Number Ones" erstmals auf Afrika aus.