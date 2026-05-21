JPMORGAN stuft WALMART auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart auf "Overweight" mit einem Kursziel von 137 US-Dollar belassen. Insgesamt solide, mit Blick auf die Erwartungen aber nur durchwachsen, schrieb Christopher Horvers am Donnerstag zu den Zahlen des Einzelhandelskonzerns. Mit der Prognose für das zweite Geschäftsquartal liege Walmart etwas unter den Marktschätzungen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 07:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 07:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 07:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 07:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,80 % und einem Kurs von 104,9EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Christopher Horvers
Analysiertes Unternehmen: WALMART
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 137
Kursziel alt: 137
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christopher Horvers
Analysiertes Unternehmen: WALMART
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 137
Kursziel alt: 137
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