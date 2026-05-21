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    SAF-HOLLAND: Zustimmung zu Rückkauf & 0,65 € Dividende – HV beschließt alles

    Trotz geopolitischer Spannungen und verhaltener Nachfrage zeigt SAF-HOLLAND Stärke: Die Hauptversammlung bestätigt Kurs, Dividende und strategische Weichenstellungen.

    SAF-HOLLAND: Zustimmung zu Rückkauf & 0,65 € Dividende – HV beschließt alles
    Foto: SAF Holland
    • Die Hauptversammlung der SAF-HOLLAND SE stimmte allen Beschlussvorschlägen mit breiter Mehrheit zu und erneuerte die Ermächtigung zum Aktienrückkauf von bis zu 10 % des Grundkapitals
    • Es wurde eine Dividende von 0,65 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen, was einer Ausschüttungsquote von rund 57 % des Periodenergebnisses entspricht
    • Die Aktionärinnen und Aktionäre waren anwesend mit rund 75 Personen persönlich und einer Präsenzquote von 64,2 % des Grundkapitals
    • Das Unternehmen blickte auf ein herausforderndes Geschäftsjahr 2025 zurück, geprägt von geopolitischen Spannungen und einer verhaltenen Nachfrage in wichtigen Märkten, zeigte aber Widerstandsfähigkeit und Profitabilität
    • SAF-HOLLAND hat im Jahr 2025 wichtige strategische Schritte unternommen, darunter die Übernahme von Haldex India, Ausbau der Produktionsstandorte und die Einführung von SAP S/4 HANA
    • Das Unternehmen ist im SDAX gelistet, im Prime Standard der Frankfurter Börse vertreten und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von etwa 1,73 Mrd. Euro mit rund 5.600 Mitarbeitenden weltweit

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei SAF-HOLLAND ist am 21.05.2026.

    Der Kurs von SAF-HOLLAND lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,120EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,73 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.466,99PKT (-0,25 %).


    SAF-HOLLAND

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    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00
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