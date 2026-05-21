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    Börse, Baby!

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    Renditen von Staatsanleihen explodieren: Jetzt einsteigen?

    In einem Hochzinsumfeld klettern die Renditen für Staatsanleihen gewaltig. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen?

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - Renditen von Staatsanleihen explodieren: Jetzt einsteigen?
    Foto: wO-Gemini

    Bond-Beben am Markt: Die britische10 jährige Staatsanleihe ist mittlerweile über die Marke von 5 Prozent geklettert. 

    Auch die deutschen Anleihepapiere steigt am Donnerstag auf 3,11 Prozent, das ist die höchste Rendite seit 10 Jahren. Auch die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen erneut an.

    In einem Hochzinsumfeld beobachten Anleger aufmerksam die Inflationsrisiken. Steigende Ölpreis gehen Hand in Hand mit einer Erhöhung der Leitzinsen. Die Europäische Zentralbank wird aller Wahrscheinlichkeit nach den Leitzins erhöhen. Und auch die Federal Reserve bespricht erste mögliche Schritte, den Zins nicht nur zu belassen, sondern eventuell sogar auch zu erhöhen.

    Auch die Renditen langfristiger Anleihen wie der 30-jährigen Treasurys blieben erhöht.

    Besonders die Entwicklung am Ölmarkt sorgt für Nervosität. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die Unsicherheit über mögliche Lieferunterbrechungen treiben die Energiepreise nach oben. Höhere Ölpreise gelten als inflationstreibend, weil sie Transport-, Produktions- und Konsumkosten verteuern. 

    Hier gehts zur Sendung: 

    Auch führende Banker äußerten sich besorgt über den Zinsausblick. Jamie Dimon erklärte am Donnerstag gegenüber Bloomberg, die Anleiherenditen könnten "deutlich höher" steigen als viele Investoren derzeit erwarten. Er verwies auf strukturelle Veränderungen bei globalen Kapitalströmen und der Nachfrage nach Staatsanleihen. 

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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