Renditen von Staatsanleihen explodieren: Jetzt einsteigen?

Auch die deutschen Anleihepapiere steigt am Donnerstag auf 3,11 Prozent, das ist die höchste Rendite seit 10 Jahren. Auch die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen erneut an.

Bond-Beben am Markt: Die britische10 jährige Staatsanleihe ist mittlerweile über die Marke von 5 Prozent geklettert.

In einem Hochzinsumfeld beobachten Anleger aufmerksam die Inflationsrisiken. Steigende Ölpreis gehen Hand in Hand mit einer Erhöhung der Leitzinsen. Die Europäische Zentralbank wird aller Wahrscheinlichkeit nach den Leitzins erhöhen. Und auch die Federal Reserve bespricht erste mögliche Schritte, den Zins nicht nur zu belassen, sondern eventuell sogar auch zu erhöhen.

Auch die Renditen langfristiger Anleihen wie der 30-jährigen Treasurys blieben erhöht.

Besonders die Entwicklung am Ölmarkt sorgt für Nervosität. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die Unsicherheit über mögliche Lieferunterbrechungen treiben die Energiepreise nach oben. Höhere Ölpreise gelten als inflationstreibend, weil sie Transport-, Produktions- und Konsumkosten verteuern.

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Auch führende Banker äußerten sich besorgt über den Zinsausblick. Jamie Dimon erklärte am Donnerstag gegenüber Bloomberg, die Anleiherenditen könnten "deutlich höher" steigen als viele Investoren derzeit erwarten. Er verwies auf strukturelle Veränderungen bei globalen Kapitalströmen und der Nachfrage nach Staatsanleihen.

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