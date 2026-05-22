Kaffeekrise USA: Amerikaner müssen tief in die Tasche greifen – wir nicht

Doch der Blick über den Atlantik offenbart eine völlig andere, wirtschaftlich paradoxe Welt: In den US-Supermärkten herrscht Zähneknirschen. Dort schoss der Kaffeepreis-Index im April 2026 im Vergleich zum Vorjahr um astronomische 18,5 Prozent nach oben.

Wer in diesen Tagen in Deutschland seinen morgendlichen Kaffee genießt, kann langsam aufatmen. Nach den extremen Preissprüngen des vergangenen Jahres, als Frost- und Dürreperioden in den Hauptanbaugebieten den Weltmarkt erschütterten, sendet das Statistischen Bundesamt im Mai 2026 entspannte Signale: Auf Großhandelsebene fielen die Preise in der Kategorie Kaffee, Tee und Kakao im April im Vorjahresvergleich spürbar um 7,5 Prozent. Dank prall gefüllter Lager und der Erwartung einer historischen Rekordernte in Brasilien beruhigt sich die Lage für europäische Röster zusehends.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Dass derselbe Rohstoff auf zwei Seiten des Atlantiks eine völlig andere Preisdynamik entwickelt, liegt vor allem an Washington. Der US-Markt leidet unter den massiven Nachwirkungen einer protektionistischen Handelspolitik. Im Jahr 2025 überzog die US-Regierung den wichtigsten Kaffeelieferanten Brasilien im Zuge heftiger diplomatischer Verwerfungen mit drastischen Strafzöllen von temporär bis zu 50 Prozent (10 Prozent Basis- plus 40 Prozent Notstandszoll).

Zwar hob das Weiße Haus diese Zölle nach heftigen Protesten der heimischen Industrie (US-Großabnehmer wie Starbucks, Keurig, J.M.Smucker oder Großröstereien) im November 2025 per Dekret formal wieder auf, doch das logistische und finanzielle Chaos wirkt zeitverzögert nach. US-Röster mussten sich während der Zollblockade monatelang zu Höchstpreisen auf stark umkämpften Alternativmärkten wie Kolumbien eindecken. Diese teuren Kontrakte werden erst jetzt im Frühjahr 2026 geröstet, abgepackt und blockieren als Hochpreis-Chargen die Supermarktregale. Deutsche Röster hingegen (fast komplett in Privatbesitz: Tchibo, Dallmayr, Melitta, Darboven) blieben von solchen geopolitischen Schockwellen gänzlich verschont.

Neben der Zollkomponente treibt auch die fundamentale Marktstruktur in den USA die Teuerung an. Amerikanische Verbraucher greifen im Supermarkt zu einem signifikant höheren Anteil zu hochpreisigem Spezialitätenkaffee sowie arbeitsintensiven Convenience-Produkten. Instantkaffee verzeichnete im April 2026 in den USA sogar ein Plus von 22,8 Prozent; auch vorportionierte Kaffeekapseln verteuerten sich drastisch.

Bei diesen verarbeiteten Endprodukten fällt der reine Weltmarktpreis der Rohbohne kaum noch ins Gewicht. Stattdessen schlagen die im Inland explodierten Kosten für Verarbeitung, Aluminium- und Plastikverpackungen sowie die kräftig gestiegenen Löhne in den US-Röstereien voll durch. Der deutsche Markt profitiert hier von seiner traditionellen Fokussierung auf die klassische 500-Gramm-Filterkaffee-Packung und den extrem aggressiven Preiskampf der großen Discounter, die Preiserhöhungen oft monatelang abfedern oder ganz blockieren.

Wenn der gesamte Wocheneinkauf unbezahlbar wird

Der Kaffeepreis-Schock ist in den USA kein Einzelfall, sondern Symptom einer allgemeinen, tiefgreifenden Krise im Lebensmittelsektor. Der US-Supermarkteinkauf hat sich im vergangenen Jahr flächendeckend dramatisch verteuert. Infolge von anhaltenden Dürreperioden und dezimierten Herden sprang der Preis für Rindfleisch um 15 Prozent nach oben. Noch extremer trifft es Tomatenliebhaber: Hier explodierten die Preise im Vorjahresvergleich um 40 Prozent – eine direkte Folge eines im vergangenen Juli eingeführten Strafzolls von 17 Prozent auf Importe aus dem Hauptlieferland Mexiko.

Wirtschaftsanalysten warnen daher eindringlich, dass das Ende der Fahnenstange in den USA womöglich noch lange nicht erreicht ist. Der jüngste Ölpreis-Schock hat die Transport- und Produktionskosten erneut angeheizt. Da die Kosten für Düngemittel, Verpackung, Kühlung und den landesweiten Lkw-Transport die Lieferketten nur sehr träge durchlaufen, sehen Konsumenten den vollen Einschlag meist erst mit einer Verzögerung von drei bis sechs Monaten. Den US-Verbrauchern droht im Spätsommer somit die nächste Teuerungswelle im Lebensmittelsektor.

Transatlantischer Kontrast: Isolationismus versus Mercosur-Dividende

Am Beispiel des Kaffees wird das fundamentale Auseinanderdriften der Wirtschaftsräume sichtbar. Während sich die USA durch ihre erratische Handelspolitik zunehmend isolieren und künstliche Importbarrieren schaffen, ernten Deutschland und die Europäische Union die Früchte strategischer Handelsabkommen. Die EU profitiert maßgeblich von den stabilen, zollfreien Strukturen des Mercosur-Abkommens mit Südamerika. Während US-Röster im bürokratischen und finanziellen Zoll-Chaos versinken, fließt der Rohkaffee aus Brasilien über die europäischen Häfen reibungslos und ungehindert zu den heimischen Verarbeitern.

Zwar dürfte die gigantische brasilianische Rekordernte der laufenden Saison den Weltmarkt ab dem Herbst spürbar entlasten und mittelfristig auch den US-Markt abkühlen. Doch bis dahin müssen die US-Bürgern für den täglichen Genuss tief in die Tasche greifen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion