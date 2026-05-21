Börsenstart USA - 21.05. - US Tech 100 schwach -0,36 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:32) bei 49.987,84 PKT und fällt um -0,04 %.

Top-Werte: IBM +6,66 %, Honeywell International +2,21 %, Goldman Sachs Group +1,62 %, Cisco Systems +1,54 %, Amgen +1,03 %

Flop-Werte: Walmart -7,64 %, Salesforce -1,40 %, Boeing -1,25 %, Sherwin-Williams -1,19 %, Travelers Companies -0,81 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.193,58 PKT und fällt um -0,36 %.

Top-Werte: Arm Holdings +9,40 %, Seagate Technology Holdings +7,47 %, SanDisk Corporation +5,42 %, Western Digital +4,77 %, Micron Technology +4,23 %

Flop-Werte: Intuit -9,04 %, Walmart -7,64 %, Axon Enterprise -3,78 %, Adobe -3,31 %, Costco Wholesale -2,97 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.409,23 PKT und fällt um -0,31 %.

Top-Werte: Ralph Lauren Registered (A) +10,24 %, Seagate Technology Holdings +7,47 %, Lumentum Holdings +7,19 %, IBM +6,66 %, Coherent +5,53 %

Flop-Werte: Intuit -9,04 %, Walmart -7,64 %, Deere -4,97 %, Cummins Inc. -4,10 %, Axon Enterprise -3,78 %