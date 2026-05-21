ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Walmart auf 'Overweight' - Ziel 137 Dollar
- JPMorgan belässt Walmart Overweight Kursziel 137
- Solide Zahlen, Erwartungen teils durchwachsen
- Prognose für Q2 leicht unter Marktschätzungen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart auf "Overweight" mit einem Kursziel von 137 US-Dollar belassen. Insgesamt solide, mit Blick auf die Erwartungen aber nur durchwachsen, schrieb Christopher Horvers am Donnerstag zu den Zahlen des Einzelhandelskonzerns. Mit der Prognose für das zweite Geschäftsquartal liege Walmart etwas unter den Marktschätzungen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 07:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 07:43 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie
Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,09 % und einem Kurs von 104,6 auf Tradegate (21. Mai 2026, 16:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um -7,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 838,23 Mrd..
Walmart zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,9900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 147,00USD was eine Bandbreite von +18,80 %/+39,71 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 137 US-Dollar