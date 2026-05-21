JPMorgan belässt Walmart auf 'Overweight' - Ziel 137 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,09 % und einem Kurs von 104,6 auf Tradegate (21. Mai 2026, 16:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um -7,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 838,23 Mrd..

Walmart zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,9900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 147,00USD was eine Bandbreite von +18,80 %/+39,71 % bedeutet.