🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalmart AktievorwärtsNachrichten zu Walmart

    ROUNDUP

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Walmart trotzt Konjunktursorgen mit Wachstum - Treibstoff belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Walmart stemmt sich gegen Inflation und Treibstoff
    • Quartalsumsatz stieg deutlich, Online plus 26 Prozent
    • Ausblick schwächer, Aktie fiel rund 6,5 Prozent
    ROUNDUP - Walmart trotzt Konjunktursorgen mit Wachstum - Treibstoff belastet
    Foto: Seth Perlman - dpa

    BENTONVILLE (dpa-AFX) - Der weltweit größte Einzelhändler Walmart stemmt sich weiterhin erfolgreich gegen die anziehende Inflation. Allerdings warnte der Konzern zur Vorlage seiner Zahlen am Donnerstag zugleich, dass die infolge des Iran-Kriegs gestiegenen Treibstoffkosten auf den Ergebnissen lasten und künftig auch die Preise für Verbraucher weiter nach oben treiben könnten. Kurz nach dem Handelsstart an der Wall Street gab die Walmart-Aktie um zuletzt fast 6,5 Prozent nach, auch weil der Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal enttäuschte.

    Analyst Christopher Horvers von der US-Bank JPMorgan sprach in einer ersten Reaktion von einem insgesamt zwar soliden Quartalsbericht, mit Blick auf die Erwartungen aber seien die Nachrichten nur durchwachsen ausgefallen. Mit der Prognose für das zweite Geschäftsquartal liege der Einzelhandelskonzern etwas unter den Marktschätzungen. RBC-Experte Steven Shemesh schrieb, Walmart habe in seinem ersten Geschäftsquartal umsatzseitig die Erwartungen übertroffen, die Ergebnisentwicklung sei aber etwas schwächer.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Walmart Inc.!
    Long
    113,25€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    138,66€
    Basispreis
    1,48
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Walmart gilt aufgrund seiner Größe und seiner starken Präsenz in den USA und anderen Märkten als wichtiger Konjunkturindikator. Das Unternehmen habe zuletzt "praktisch die gesamten" Kostensteigerungen durch die anziehenden Treibstoffkosten selbst getragen, erläuterte Finanzchef John David Rainey in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Zwar priorisiere Walmart weiterhin, seinen Kunden niedrige Preise bieten zu können. Es sei aber schwierig, "mit einem solchen Kostendruck umzugehen", sagte er. Der Konzern werde die Situation zwar bewältigen können, rechne im seit Anfang Mai laufenden Quartal jedoch mit einer ähnlich großen oder sogar größeren Belastung durch Treibstoffkosten.

    An seiner im Februar erstmals veröffentlichten - an der Börse seinerzeit als verhalten eingestuften - Prognose für das noch bis Ende Januar laufende Geschäftsjahr 2026/27 hält Walmart-Chef John Furner fest. Dabei erwartet er nun, dass im zweiten Quartal der Umsatz zu konstanten Wechselkursen mit 4 bis 5 Prozent nicht mehr ganz so stark steigen wird wie noch zu Jahresbeginn. Das operative Ergebnis soll aber im Vergleich deutlicher anziehen, hier wird ein Plus von 7 bis 10 Prozent erwartet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie dürfte auf 0,72 bis 0,74 Dollar steigen, ein Jahr zuvor waren es noch 0,68 Dollar gewesen. Analysten hatten jedoch mit einem stärkeren Anstieg gerechnet.

    Im ersten Geschäftsquartal war der Umsatz um gut 7 Prozent auf 177,8 Milliarden Dollar (gut 153 Mrd Euro) geklettert, wie der Konzern in Bentonville mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen lag das Plus bei 5,9 Prozent. Dabei übertraf die Entwicklung auf dem wichtigen Heimatmarkt leicht die Erwartung von Analysten: Dort kletterten die Umsätze im ersten Quartal (bis Ende April) auf vergleichbarer Basis und abseits des Treibstoffgeschäfts um 4,1 Prozent. Noch besser lief es im internationalen Geschäft, dort zog der Umsatz zu konstanten Währungen um rund 10 Prozent an.

    "Der durchschnittliche Verbraucher ist weiterhin in relativ guter Verfassung", sagte Rainey. Kunden mit höherem Einkommen kauften in vielen Kategorien weiterhin selbstbewusst ein, während Kunden mit geringerem Einkommen stärker auf das Budget achteten.

    Laut Walmart stieg der weltweite Internet-Umsatz im Quartal um 26 Prozent und trieb auch das Wachstum im wichtigsten Markt des Unternehmens an. Auch Schnelllieferungen erwiesen sich als wichtiger Umsatzbringer, zudem gewinne der Vorstoß in den Modemarkt zunehmend an Dynamik, hieß es. Der Konzern habe außerdem das Angebot auf seinem Marktplatz für Drittanbieter deutlich erweitert. Das Werbegeschäft und andere Unternehmensbereiche sorgten ebenfalls für Schwung.

    Das operative Ergebnis kletterte in den ersten drei Monaten um 5 Prozent auf 7,5 Milliarden Dollar, wobei jedoch höhere Treibstoffkosten unter anderem für die Logistik mit allein 2,5 Prozentpunkten die Entwicklung bremsten. Unter dem Strich stieg der Gewinn um fast 19 Prozent auf gut 5,3 Milliarden Dollar./tav/men/he

    Walmart

    -6,54 %
    -7,37 %
    -4,50 %
    +9,04 %
    +31,43 %
    +144,11 %
    +189,64 %
    +444,03 %
    +2.529,84 %
    ISIN:US9311421039WKN:860853
    Walmart direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie

    Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,09 % und einem Kurs von 104,6 auf Tradegate (21. Mai 2026, 16:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um -7,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 838,23 Mrd..

    Walmart zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,9900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 147,00USD was eine Bandbreite von +18,80 %/+39,71 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Walmart trotzt Konjunktursorgen mit Wachstum - Treibstoff belastet Der weltweit größte Einzelhändler Walmart stemmt sich weiterhin erfolgreich gegen die anziehende Inflation. Allerdings warnte der Konzern zur Vorlage seiner Zahlen am Donnerstag zugleich, dass die infolge des Iran-Kriegs gestiegenen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     