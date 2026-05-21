🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Energieminister beraten über Erneuerbare und Netzausbau

    Für Sie zusammengefasst
    • Energieministerkonferenz auf Norderney begonnen
    • Niedersachsen hat in diesem Jahr den Vorsitz
    • Diskussion um EEG und Netzpaket und Netzausbau
    Energieminister beraten über Erneuerbare und Netzausbau
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NORDERNEY (dpa-AFX) - Die Energieministerkonferenz der Bundesländer hat auf Norderney begonnen. Niedersachsens Energieminister und Gastgeber der Konferenz, Christian Meyer (Grüne), empfing am Nachmittag die für Energie zuständigen Länderminister und Senatoren für die Beratungen auf der ostfriesischen Insel. Meyer sagte, Norderney sei eine "Hauptstadt der Energiewende" und verwies darauf, dass viele Stromkabel von Offshore-Windparks unter der Insel Richtung Festland verlaufen.

    Wie es mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze in Deutschland weitergehen soll, ist nach Angaben von Meyer ein Schwerpunkt des Treffens. Niedersachsen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Konferenz.

    Niedersachsen und andere Bundesländer haben Befürchtungen, dass das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin durch Reformpläne die Energiewende ausbremsen wird. Die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und das sogenannte Netzpaket sorgen etwa für Diskussionen. Mit dem Netzpaket soll der Ausbau von Wind- und Solaranlagen stärker an den Netzausbau gekoppelt werden.

    Diskussion um Netzausbau

    Nordrhein-Westfalens Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) sagte vor dem Beginn der Konferenz, die aktuellen Krisen und die Abhängigkeit von fossilen Energien zeigten, dass kein Weg daran vorbeiführe, die Energiewende weiter entschlossen voranzutreiben. "Im Schulterschluss mit anderen Bundesländern setze ich mich dafür ein, dass Netzpaket und EEG-Novelle den Ausbau von Wind und Solar nicht bremsen, sondern beschleunigen", sagte Neubaur.

    Brandenburgs Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU) sagte vor der Konferenz dem RBB-Inforadio: "Wir in Brandenburg setzen weiterhin auf die erneuerbaren Energien, wollen die auch ausbauen." Es müsse aber sichergestellt werden, dass der produzierte Strom auch in die Netze eingespeist werden könne und diese nicht abgeregelt werden müssten, wie es derzeit teilweise der Fall sei.

    Ergebnisse am Freitag erwartet

    Auf der Tagesordnung der Energieministerkonferenz stehen insgesamt rund 30 Anträge. Themen sind auch die Vorsorge und die Energiesicherheit in einem Krisenfall, Speicherkapazitäten und der Ausbau der Offshore-Windkraft. Ergebnisse der Beratungen sollen am Freitag vorgestellt werden.

    Bei der Energieministerkonferenz koordinieren die Bundesländer ihre Energiepolitik untereinander und mit der Bundesregierung. In der Regel kommt die Konferenz zweimal pro Jahr zusammen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte ihre Teilnahme an der Konferenz auf Norderney wegen einer Erkrankung ab./len/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Energieminister beraten über Erneuerbare und Netzausbau Die Energieministerkonferenz der Bundesländer hat auf Norderney begonnen. Niedersachsens Energieminister und Gastgeber der Konferenz, Christian Meyer (Grüne), empfing am Nachmittag die für Energie zuständigen Länderminister und Senatoren für die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     