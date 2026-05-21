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    Aktien New York

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    Verluste überwiegen - Nvidia-Zahlen helfen nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger vorsichtiger warten auf USA Iran Signale
    • Ölpreise und Anleiherenditen stiegen wieder
    • Nvidia Quartalszahlen gaben dem Markt keinen Schub
    Aktien New York - Verluste überwiegen - Nvidia-Zahlen helfen nicht
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Erholung der US-Börsen zur Wochenmitte sind die Anleger am Donnerstag wieder vorsichtiger geworden. Sie warten weiter auf greifbare Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die Ölpreise und die Anleiherenditen legten wieder zu. Quartalszahlen und Ausblick des KI-Chip-Riesen Nvidia gaben dem Markt nicht den erhofften Schub. Eine Reihe von US-Konjunkturdaten hatte keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienkurse.

    Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn legte der Dow Jones Industrial um 0,03 Prozent auf 50.025 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,15 Prozent auf 7.422 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,22 Prozent auf 29.235 Punkte./gl/he/he

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    Dow Jones

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    ISIN:US2605661048WKN:CG3AA2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 192,2 auf Tradegate (21. Mai 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,59 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +42,27 %/+65,98 % bedeutet.




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