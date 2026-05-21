In Benchmarking-Studien und einer unabhängigen klinischen Evaluierung am University Medical Center Utrecht (UMC Utrecht) erreichten die von Callisto vorbereiteten Bibliotheken eine Leistung von bis zu 120 Gigabasen (Gb) auf einer einzigen PromethION-Fließzelle und lieferten gleichzeitig eine diagnostisch hochwertige Variantengenauigkeit mit 99,66 % SNV-Recall.

BOSTON, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Volta Labs, Hersteller des Callisto Sample Prep System, gab heute die Verfügbarkeit seiner DNA Library Preparation Application für das Oxford Nanopore Technologies Ligation Sequencing Kit V14 (SQK-LSK114) bekannt. Das neue Callisto-Probenvorbereitungsprotokoll, das im Rahmen des Programms für kompatible Produkte von Oxford Nanopore entwickelt wurde, ermöglicht es Laboren, eine vollautomatische, ligationsbasierte Bibliotheksvorbereitung durchzuführen, die für die PromethION-Plattform optimiert ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Evaluierung des UMC Utrecht, die auf der AGBT 2026 vorgestellt wurde, bestätigte, dass die integrierte hochmolekulare DNA-Extraktion und die ligationsbasierte Bibliotheksvorbereitung von Callisto die routinemäßige Ganzgenomsequenzierung im Rahmen von Arbeitsabläufen unterstützen, die den ISO 15189-Standards entsprechen.

„Da wir die Ganzgenomsequenzierung für die klinische Routinediagnostik evaluieren, ist ein robuster, automatisierter Arbeitsablauf unerlässlich. Die HMW-DNA-Extraktion und die Bibliotheksvorbereitung von Callisto haben uns die Konsistenz und den Durchsatz ermöglicht, die wir benötigen, um die ISO 15189-Akkreditierung für die Oxford Nanopore-basierte Sequenzierung zu erreichen, und gleichzeitig eine Varianten-Calling-Genauigkeit geliefert, die mit unseren etablierten Short-Read-Pipelines vergleichbar ist." - Bert van der Zwaag, Abteilung für Genetik, Medizinisches Universitätszentrum Utrecht

„Die Ergebnisse, die mit Bibliotheken erzielt wurden, die mit dem Callisto Sample Prep System vorbereitet wurden, zeigen, welche Leistung unsere Plattform in Verbindung mit einer hochwertigen Probenvorbereitung für Ganzgenomsequenzierungsanwendungen erbringen kann. Wir freuen uns, Volta Labs in unserem Compatible Products-Programm begrüßen zu dürfen." - Thomas Bray, Vice President, Corporate Business Development bei Oxford Nanopore Technologies.

Informationen zu Volta Labs

Das 2018 am MIT gegründete Unternehmen Volta Labs verändert die genomische Probenvorbereitung mit dem Callisto Sample Prep System. Unter Verwendung der proprietären Electrowetting-Technologie bietet Callisto eine vollautomatische DNA- und RNA-Extraktion und Bibliotheksvorbereitung für alle wichtigen Sequenzierungsplattformen - einschließlich Illumina, Oxford Nanopore, PacBio, Element Biosciences und Ultima Genomics. Die Plattform reduziert den Zeitaufwand um bis zu 80 % und bietet eine branchenweit führende Robustheit bei verschiedenen Probentypen und chemischen Verfahren. Der Hauptsitz von Volta Labs befindet sich in Boston, MA. Weitere Informationen finden Sie unter voltalabs.com.

Medienkontakt:

Nicole Ovadia

Direktorin, Strategisches Marketing

Volta Labs, Inc.

novadia@voltalabs.co

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