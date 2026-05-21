Nvidia: Und jetzt? Gewinnbericht kann Markt nicht beflügeln

Der Chipkonzern meldete einen Umsatzsprung von 85 Prozent auf 81,6 Milliarden US-Dollar und übertraf damit erneut die Prognosen der Wall Street. Auch der Ausblick für das laufende Quartal fiel stärker aus als erwartet.

Anleger fragen sich inzwischen nicht mehr, ob Nvidia hervorragende Zahlen liefert, sondern ob die Ergebnisse überhaupt noch gut genug sind, um die extrem hohen Erwartungen zu übertreffen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Dennoch fiel die Aktie nachbörslich leicht zurück: Nvidia ist inzwischen so groß und dominant geworden, dass selbst spektakuläre Ergebnisse kaum noch überraschen. Investoren hatten auf noch stärkere Signale gehofft, etwa deutlich steigende Margen, aggressivere Prognosen oder Hinweise auf eine neue Beschleunigung der KI-Investitionen.

Ein weiterer Belastungsfaktor sind die stark gestiegenen Anleiherenditen. Höhere Zinsen treffen besonders hoch bewertete Technologieunternehmen, weil zukünftige Gewinne stärker abgezinst werden. Dadurch sinkt die Bereitschaft vieler Anleger, noch höhere Bewertungen für Wachstumsaktien zu akzeptieren.

Hinzu kommen zunehmende Sorgen über die Nachhaltigkeit des KI-Booms. Einige Investoren fragen sich, ob die gigantischen Ausgaben der großen Tech-Konzerne für KI-Infrastruktur dauerhaft aufrechterhalten werden können. Gleichzeitig wächst die Konkurrenz durch spezialisierte KI-Chips, eigene Lösungen großer Cloudanbieter und alternative Architekturen jenseits klassischer GPUs.

Analysten betonen außerdem den sogenannten "Law of Large Numbers"-Effekt: Nvidia ist mittlerweile das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Je größer die Firma wird, desto schwieriger wird es, weiteres explosionsartiges Wachstum zu erzielen. Allein schon, weil immer mehr Kapital nötig wäre, um die Aktie noch deutlich höher zu treiben.

Also: Vor Nvidia, ist nach Nvidia.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 189,6EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 16:37 Uhr) gehandelt.

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