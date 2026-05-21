Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 21.05.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.05.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Airbus
Tagesperformance: -3,20 %
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 1
Performance 1M: -0,53 %
Performance 1M: -0,53 %
Commerzbank
Tagesperformance: -3,16 %
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 2
Performance 1M: -1,34 %
Performance 1M: -1,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Commerzbank. Einige Teilnehmer begrüßen die Unicredit-Übernahme als Weg zu mehr Wert, andere erwarten erst noch konkrete Signale zum Timing/Preis und halten Übernahmen offen. Diskussionen drehen sich um Stimmrechtsanteile, HV-Mehrheiten und mögliche Squeeze-out-Szenarien; vereinzelt wird Skepsis geäußert. Die 14‑Tage-Kursentwicklung ist nicht im Text angegeben.
Merck
Tagesperformance: +2,95 %
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 3
Performance 1M: +7,63 %
Performance 1M: +7,63 %
Zalando
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 4
Performance 1M: -13,84 %
Performance 1M: -13,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Gemischte Sicht, teils bullisch bei Durchbruch über ca. 20,2 EUR, doch Kurs pendelt seit 14 Tagen in ca. 18–21 EUR. Unterstützung grob bei 18–18,5 EUR, Widerstände um 20,1–20,3 EUR; Boden um 16,5 EUR wird diskutiert. Fundamentale Treiber: About-You-Integration, B2B-Margen, DFB-Pokal-Werbung. Insiderkäufe derzeit kaum auffällig; Marshall Wace erhöht Short-Positionen auf ca. 1,40%.
SAP
Tagesperformance: -2,33 %
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 5
Performance 1M: +1,69 %
Performance 1M: +1,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum SAP-Sentiment derzeit gemischt: Einzelne Beiträge nennen kurzfristig Kursziele um 160 €, andere interpretieren jüngste Abwärtsbewegungen im Tech-Sektor als Fortsetzung einer Seitwärts- oder leichten Abwärtsbewegung. Technische Analysen deuten auf kurze Seitwärtsbewegung mit MACD-positiv, Stochastik auf Aufwärtsimpuls. Fundamental signifikante Katalysatoren fehlen. 14‑Tage-Entwicklung nicht eindeutig angegeben.
Münchener Rück
Tagesperformance: -2,28 %
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 6
Performance 1M: -14,23 %
Performance 1M: -14,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück
Im wallstreetONLINE-Forum Münchener Rueck zeigt sich gemischtes Sentiment: Insiderkäufe (200 Tsd €, weitere 6-stellige Käufe) als positives Signal. Kurs liegt grob zwischen 470 und 550 €, 500 € wird als nahes Ziel genannt. JPMorgan belässt Overweight und senkte das Kursziel auf 590 €. Panikverkäufe scheinen vorbei; Kurswert um die 485 € mit ca. 5% Dividendenrendite wird genannt. Die 14‑Tage-Entwicklung wird nicht genannt.
Symrise
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 7
Performance 1M: -1,16 %
Performance 1M: -1,16 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 51,97%
|PUT: 48,03%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 3,94 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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