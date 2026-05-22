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    Wiederholt sich die Geschichte

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    Wird IBM zur neuen Intel? Milliardenspritze der US-Regierung für Quanten-Aktien

    Seit die US-Regierung bei Intel eingestiegen ist, hat die Aktie rund 400 % zugelegt. Die Aktie von IBM liegt in diesem Jahr 20 % im Minus. Jetzt steigt auch hier die US-Regierung ein. Wiederholt sich die Geschichte?

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    Wiederholt sich die Geschichte - Wird IBM zur neuen Intel? Milliardenspritze der US-Regierung für Quanten-Aktien
    Foto: DALL-E

    Erst Intel, jetzt IBM. Die US-Regierung greift erneut tief in die Tasche, um heimischen Technologie-Konzernen einen Vorsprung für die Zukunft zu gewähren. Diesmal steht Quantencomputing im Zentrum der Investitionen. IBM erhält dabei mit Abstand das größte Stück vom Kuchen ab. Aber nicht umsonst, es springt eine Minderheitsbeteiligung für die US-Regierung dabei raus. 

    Schlägt IBM jetzt den gleichen Weg ein wie Intel? Die Aktie von Intel konnte vom Einstieg der US-Regierung massiv profitieren. Allein seit Jahresanfang legte der Kurs der Aktien von Intel über 200 Prozent zu und gehört damit zu den Sahnestücken im S&P 500. Lediglich Sandisk kann mit einem Plus von über 500 Prozent seit Jahresbeginn eine bessere Bilanz vorweisen. 
     

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    Milliardenregen für nächste Technologie-Schlacht

    Die US-Regierung legt beim Quantencomputing eine Schüppe obendrauf. Wie das Wall Street Journal berichtet, hat das Handelsministerium eine Absichtserklärung mit neun Unternehmen unterzeichnet, um ihnen rund zwei Milliarden US-Dollar an Fördermitteln aus dem Chips und Science Act zukommen zu lassen. 

    Das Ziel ist klar: Die USA wollen im Bereich Quantencomputing ihre Führungsrolle weiter ausbauen. Die Technologie wird in Zukunft immer wichtiger im Bereich Verteidigung, Materialforschung, Finanzmodelle, Energie und Medikamentenforschung. 

    IBM staubt die Hälfte ab

    Von den zwei Milliarden US-Dollar, welche die US-Regierung bereitstellt, sollen allein eine Milliarde US-Dollar an IBM fließen. Der US-Konzern soll damit über eine Tochterfirma die Produktion spezieller Quantenwafer aufbauen. Die neue Tochterfirma heißt Anderon und IBM bringt ebenfalls eine Milliarde US-Dollar in das Unternehmen ein.

    Wiederholt sich die Intel-Geschichte jetzt bei IBM?

    Im August 2025 war die US-Regierung für 8,9 Milliarden US-Dollar bei Intel eingestiegen und danach kannte die Aktie kein Halten mehr. Bei IBM ist der Betrag zwar wesentlich kleiner, aber das System ist im Grunde genommen ähnlich. Das Geld kommt aus den gleichen Quellen und ist auch an einen Einstieg der US-Regierung gebunden. 

    Laut dem Handelsministerium müssen die Konzerne der US-Regierung eine nicht kontrollierende Minderheitsbeteiligung einräumen, um die Fördermittel zu bekommen. Damit wird aus der Förderung der US-Regierung eine weitere Technologie-Wette. Diesmal auf Quantencomputer.

    IBM bekommt das größte Stück vom Kuchen 

    GlobalFoundries gehört zu den weiteren Konzernen, die in den Genuss einer staatlichen Förderung kommen. Der amerikanische Auftragsfertiger für Halbleiter soll laut dem Wall Street Journal 375 Millionen US-Dollar erhalten. Weitere Unternehmen wie D-Wave, Infleqtion, PsiQuantum, Quantinuum, Atom Computer und Rigetti sollen jeweils rund 100 Millionen US-Dollar erhalten. 

    Verträge noch nicht final

    Bei dem neu entfachten Hype bei Quanten-Aktien sollte berücksichtigt werden, dass es sich bislang nur um Absichtserklärungen handelt. Die finalen Bedingungen müssen zwischen den Unternehmen und der US-Regierung noch ausgehandelt werden. Trotzdem ist die Reise vorgeplant. Die USA wollen bei Quantencomputern die Vormachtsstellung sichern, industrielle Kapazitäten im eigenen Land aufbauen und die Lieferketten für die Branche kontrollieren. Das US-Urgestein IBM nimmt dabei die zentrale Rolle ein.

    Mein Tipp: Die Börse dürfte die Geschichte lieben

    Ähnlich wie bei Intel dürfte die US-Regierung beim nächsten US-Technologie-Urgestein wieder Schwung in die Bude bringen. Und genau das ist es, was die Märkte lieben. Einem leicht "angestaubten" Unternehmen wird ein neuer Schwung Fantasie eingehaucht, besonders als Foundry-Hersteller für die Branche. 

    IBM dürfte zwar nicht so explodieren wie Intel, aber die Aktie hat auch gute Chance auf neuen Schwung im Kurs. Zudem dürfte die US-Regierung dafür sorgen, dass die Foundry-Aufträge in die richtige Fabrik geleitet werden. Ähnlich wie Intel wohl in seiner Foundry-Sparte Aufträge von Apple einheimste. 

    Die neue Tochter Anderon dürfte somit eine wesentliche Schlüsselrolle beim Quantencomputing einnehmen und klar ist dabei auch, dass jeder Auftrag, der an Land gezogen wird, der IBM-Aktie weiter helfen dürfte. 

    Für Anleger entsteht somit eine neue spannende Story bei IBM, die sich Donnerstag auch schon im Kurs bemerkbar machte. Schlägt IBM einen ähnlichen Weg ein wie Intel, dann dürfte das Kursplus von Donnerstag erst der Anfang gewesen sein. 

    Der Weg ist allerdings keine Einbahnstraße. Quantencomputing bleibt weiterhin ein Zukunftsmarkt, dessen kommerzieller Durchbruch noch Zeit benötigt. Trotzdem hat die US-Regierung jetzt die Weichen gestellt, dass sich die Aussichten für die Konzerne verbessert haben. Jetzt müssen IBM & Co. "nur" noch unter Beweis stellen, dass aus der staatlichen Förderung auch nachhaltiges Wachstum entsteht. 

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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