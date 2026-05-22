Wiederholt sich die Geschichte
Wird IBM zur neuen Intel? Milliardenspritze der US-Regierung für Quanten-Aktien
Seit die US-Regierung bei Intel eingestiegen ist, hat die Aktie rund 400 % zugelegt. Die Aktie von IBM liegt in diesem Jahr 20 % im Minus. Jetzt steigt auch hier die US-Regierung ein. Wiederholt sich die Geschichte?
- US-Regierung beteiligt sich an IBM für Quanten
- IBM erhält rund eine Milliarde US-Dollar Fördergeld
- Absichtserklärungen sind noch nicht vertraglich fixiert
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Erst Intel, jetzt IBM. Die US-Regierung greift erneut tief in die Tasche, um heimischen Technologie-Konzernen einen Vorsprung für die Zukunft zu gewähren. Diesmal steht Quantencomputing im Zentrum der Investitionen. IBM erhält dabei mit Abstand das größte Stück vom Kuchen ab. Aber nicht umsonst, es springt eine Minderheitsbeteiligung für die US-Regierung dabei raus.
Schlägt IBM jetzt den gleichen Weg ein wie Intel? Die Aktie von Intel konnte vom Einstieg der US-Regierung massiv profitieren. Allein seit Jahresanfang legte der Kurs der Aktien von Intel über 200
Prozent zu und gehört damit zu den Sahnestücken im S&P 500. Lediglich Sandisk kann mit einem Plus von über 500 Prozent seit Jahresbeginn eine bessere Bilanz vorweisen.