Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.05.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.05.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +4,47 %
Platz 1
Performance 1M: +30,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zu SMA Solar zeigt sich gemischtes Sentiment: Turnaround-Spekulation mit Kursverdopplung in wenigen Wochen (Beitrag 11) vs. fundamentale Verluste und Risiken (Beiträge 3,12). Optimisten nennen 100 €-Ziele (Beitrag 4); Pessimisten warnen vor Kollaps. Insgesamt vorsichtig bis skeptisch; 14-Tage-Entwicklung wird uneinheitlich bewertet.
HENSOLDT
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 2
Performance 1M: +11,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
WallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend positiven Anleger-Sentiment zu HENSOLDT. Technisch deutet ein Ausbruch aus dem Abwärtstrend an; Kurs bewegt sich im Aufwärtskanal von ca. 70 auf ca. 81 in den letzten 14 Tagen. Fundamentale Impulse: KIRK-Kooperationen mit Helsing, Kongsberg, OHB; Umsatzziele von 6 Mrd. EUR bis 2030 bestätigt. Handelsaktivitäten: Gewinnmitnahmen bei Teilpositionen, Long-Positionen bleiben. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +3,58 %
Platz 3
Performance 1M: -4,85 %
Evotec
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 4
Performance 1M: -10,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
wallstreetONLINE-Forum: Evotec-Sentiment gemischt. Leichter Kursanstieg; vorsichtiger Optimismus auf höhere Kurse, doch fundamentale News fehlen. Die 14-Tage-Entwicklung ist aus Posts nicht eindeutig; Ziel um 6 € wird genannt. Institutionelle Positionen: Goldman Sachs 11,18%; weitere Investoren ca. 0,5–1% (AHL, Systematica, ActusRay, Highbridge, Mirabella, Acadian). IPO/Übernahme-Diskussionen; Risiko durch Fehlen großer Deals.
United Internet
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 5
Performance 1M: -4,99 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 6
Performance 1M: +17,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu TeamViewer gemischt: Kurzfristig stützten Short-Eindeckungen den Kurs, der Effekt dürfte jedoch nachlassen. Fundamental bleiben Zweifel: organisches Wachstum kaum, wiederkehrende Umsätze nur ca. +2%, KI-Angsten belasten die Branche. Übernahmepreis von 1E ca. 10x ARR; Integration bleibt umstritten. SAP-Vergleiche fallen negativ aus; 2026-Rebounds unwahrscheinlich. 14-Tage-Verlauf volatil.
SAP
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 7
Performance 1M: +1,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum SAP-Sentiment derzeit gemischt: Einzelne Beiträge nennen kurzfristig Kursziele um 160 €, andere interpretieren jüngste Abwärtsbewegungen im Tech-Sektor als Fortsetzung einer Seitwärts- oder leichten Abwärtsbewegung. Technische Analysen deuten auf kurze Seitwärtsbewegung mit MACD-positiv, Stochastik auf Aufwärtsimpuls. Fundamental signifikante Katalysatoren fehlen. 14‑Tage-Entwicklung nicht eindeutig angegeben.
Nordex
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 8
Performance 1M: -4,60 %
IONOS Group
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 9
Performance 1M: +1,80 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 10
Performance 1M: -0,55 %
