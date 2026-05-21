Devisen
Eurokurs fällt wieder unter 1,16 US-Dollar
- Euro fiel am Donnerstag auf 1,1585 US-Dollar
- EZB setzte Referenzkurs auf 1,1599 Dollar
- PMI in Eurozone auf tiefstem Stand seit 2,5 Jahren
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag wieder unter 1,16 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1585 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro noch knapp einen halben Cent höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1599 (Mittwoch: 1,1600) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8621 (0,8620) Euro.
Am Mittwoch hatte der Euro noch von der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs und einer allgemein freundlichen Stimmung an den Märkten profitiert und zugelegt. Die positivere Stimmung hielt jedoch nicht lange an. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht und die Ölpreise stiegen wieder an. Zudem treten die negativen ökonomischen Wirkungen des Kriegs auf die Wirtschaft der Eurozone immer stärker in den Fokus.
Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich wegen der Folgen des Iran-Kriegs weiter verschlechtert und im Mai den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren erreicht. Die von S&P Global erhobenen Einkaufsmanagerindizes sanken stärker als erwartet und signalisieren einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. Die Deutsche Bundesbank erwartet unterdessen für Deutschland eine Stagnation der Wirtschaft im zweiten Quartal.
Die Daten dürften die Arbeit der EZB erschweren. Angesichts der gestiegenen Inflationsgefahren wird an den Finanzmärkten überwiegend erwartet, dass sie die Leitzinsen im Juni erhöhen wird. Allerdings belasten höhere Leitzinsen auch gleichzeitig das Wirtschaftswachstum.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86433 (0,86555) britische Pfund, 184,59 (184,48) japanische Yen und 0,9145 (0,9165) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.506 Dollar. Das waren 38 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he
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Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???
EUR/USD Prognosen Update
Nach einem verhaltenen Wochenverlauf ist der Kurs bis unter das Vorwochentief gefallen und könnte am heutigen Freitag auf einen schwachen Wochenschluss bei 1,1600 zusteuern.
Mögliche Tagesspanne: 1,1600 bis 1,1680
Nächste Widerstände: 1,1676 = Vorwochentief | 1,1742 | 1,1796 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1495