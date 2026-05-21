Eurokurs fällt wieder unter 1,16 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag wieder unter 1,16 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1585 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro noch knapp einen halben Cent höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1599 (Mittwoch: 1,1600) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8621 (0,8620) Euro.

Am Mittwoch hatte der Euro noch von der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs und einer allgemein freundlichen Stimmung an den Märkten profitiert und zugelegt. Die positivere Stimmung hielt jedoch nicht lange an. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht und die Ölpreise stiegen wieder an. Zudem treten die negativen ökonomischen Wirkungen des Kriegs auf die Wirtschaft der Eurozone immer stärker in den Fokus.