Gates Foundation Trust
Bill Gates verkauft Microsoft-Aktien in Milliardenhöhe
Bill Gates trennt sich von Aktien des von ihm mitgegründeten Unternehmens Microsoft und reduziert gleichzeitig einen erheblichen Teil seiner Beteiligung an Warren Buffetts Berkshire Hathaway.
- Verkauf von 1.500.000 Microsoft-Aktien für 1,04 Mrd
- Verkauf von 2.358.460 Berkshire-B-Aktien für 1,187 Mrd
- Berkshire gewichtet mit 27,59 Prozent des Portfolios
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Aus dem 13F-Bericht der Gates Foundation Trust geht hervor, dass Gates im vierten Quartal 2025 1.500.000 Microsoft-Aktien im Wert von 1,04 Milliarden US-Dollar verkauft hat.
Durch diese Maßnahme reduzierte die Stiftung ihren Microsoft-Anteil von 9.191.207 Aktien im dritten Quartal auf 7.691.207 im Folgequartal, was einem Rückgang von 16 Prozent entspricht. Zum 31. Dezember belief sich der Wert der Microsoft-Aktien des Gates Foundation Trust auf 3,719 Milliarden US-Dollar.
Die Stiftung veräußerte im vierten Quartal außerdem Berkshire Hathaway-Aktien im Wert von 1,187 Milliarden US-Dollar und reduzierte damit ihren Bestand um 2.358.460 Berkshire-B-Aktien. Ende des vierten Quartals 2025 besaß der Gates Foundation Trust noch 19.406.764 Berkshire-B-Aktien im Wert von 9,754 Milliarden US-Dollar.
Zusätzlich zum Verkauf von Teilen ihrer Anteile an Microsoft und Brooklyn-Bridge hat der Gates Foundation Trust keine ihrer übrigen Beteiligungen veräußert. Sie hat auch keine ihrer bestehenden Positionen aufgestockt oder erweitert.
Betrachtet man das Portfolio der Stiftung, bleibt Berkshire Hathaway auch nach dem massiven Verkauf mit 27,59 Prozent des Gesamtportfolios an der Spitze.
Auf Platz zwei folgt der Umweltdienstleister Waste Management mit 17,98 Prozent des Portfolios. Weitere bedeutende Beteiligungen im Portfolio der Stiftung sind die Canadian National Railway Company, Microsoft und Caterpillar mit je 14,49, 10,52 und 10,29 Prozent.
Der Gates Foundation Trust verwaltet derzeit Wertpapiere im Wert von über 35 Milliarden US-Dollar.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion