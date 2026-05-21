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    Windfall Geotek liefert endgültige KI-gestützte Nickel-, Kupfer- und Kobaltziele auf dem Projekt Graal von Coniagas Battery Metals in Quebec

    Windfall Geotek liefert endgültige KI-gestützte Nickel-, Kupfer- und Kobaltziele auf dem Projekt Graal von Coniagas Battery Metals in Quebec
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar.

     

    Brossard, Québec / 21. Mai 2026 – Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), seit 2005 ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der von künstlicher Intelligenz (KI) gestützten Mineralexploration, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein KI-System auf Basis von Machine Learning eingesetzt hat, um Explorationsziele mit hoher Wahrscheinlichkeit für Nickel, Kupfer und Kobalt auf dem Projekt Graal von Coniagas Battery Metals (TSXV: COS) („Coniagas“) in der Region Saguenay, Québec, zu ermitteln.

     

    Das Konzessionsgebiet Graal befindet sich in einer strategisch günstigen Position nördlich von Saguenay-Lac St. Jean in einem Gebiet mit günstigen geologischen Bedingungen für magmatische Nickel-, Kupfer- und Kobaltmineralisierungen, die mit der Lac-Saint-Jean Anorthositic Suite (SALSJ) in Zusammenhang stehen.

     

    In den Monaten März 2026 bis April 2026 wurden Hunderte von Variablen, einschließlich magnetischer, gravimetrischer, elektromagnetischer und topografischer Daten sowie Nickel-, Kupfer- und Kobaltanalysedaten, die das Ni-Cu-Co-Projekt Graal von CONIAGAS abdecken, einer KI-Auswertung durch das KI-System von Windfall Geotek unterzogen.

     

    WINDFALL GEOTEK generierte insgesamt achtzehn (18) Nickelziele, neunzehn (19) Kupferziele und vierzehn (14) Kobaltziele auf dem Ni-Cu-Co-Projekt Graal (Abbildung 1). Diese Explorationsziele werden von den vier KI-Modellen auf Basis einer Ähnlichkeitswahrscheinlichkeit von 85 % bis 90 % für Nickel, von 80 % bis 85 % für Kupfer bzw. von 80 % bis 90 % für Kobalt identifiziert. Drei Gebiete werden von allen KI-Modellen gleichzeitig hervorgehoben (Abbildung 1). Diese kombinierten Zielzonen können als vorrangige Zielgebiete für das Ni-Cu-Co-Projekt Graal erachtet werden.

     

    Abbildung 1

     

     

    Michel Fontaine, President und CEO von Windfall Geotek, sagte:

     

    „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Coniagas Battery Metals auf dem Projekt Graal. Der Einsatz unserer KI-gestützten Explorationsplattform ermöglichte es Coniagas, seinen Explorationsaufwand erheblich zu reduzieren und das Kapital ausschließlich auf die vielversprechendsten Nickel-, Kupfer- und Kobaltziele zu konzentrieren. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, innovative Lösungen anzubieten, die die Entdeckung essenzieller Ressourcen für die globale Energiewende beschleunigen.“

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