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    Walmart Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 21.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Walmart Aktie bisher Verluste von -6,89 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Walmart Aktie.

    Besonders beachtet! - Walmart Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 21.05.2026
    Foto: Seth Perlman - dpa

    Walmart ist der weltweit größte Einzelhändler mit Fokus auf Discount-Handel, Supercentern und E-Commerce. Sortiment: Lebensmittel, Haushaltswaren, Elektronik, Bekleidung, Finanz- und Logistikservices. Starke Marktstellung v. a. in den USA. Wichtige Konkurrenten: Amazon, Costco, Target, Aldi. USPs: Preisführerschaft, enorme Einkaufsmacht, dichte Filial- und Lieferkette, Omnichannel-Ansatz.

    Walmart Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.05.2026

    Die Walmart Aktie ist bisher um -6,89 % auf 105,00 gefallen. Das sind -7,77  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Walmart Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,54 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 105,00, mit einem Minus von -6,89 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Walmart in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,12 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Walmart Aktie damit um -7,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +18,62 % gewonnen.

    Während Walmart deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,10 %.

    Walmart Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,07 %
    1 Monat -4,34 %
    3 Monate +8,12 %
    1 Jahr +30,77 %
    Stand: 21.05.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Walmart Aktie

    Es gibt 8 Mrd. Walmart Aktien. Damit ist das Unternehmen 833,29 Mrd.EUR € wert.

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    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. Carrefour notiert im Plus, mit +0,09 %. Costco Wholesale notiert im Minus, mit -2,02 %. Target verliert -0,38 % Kroger notiert im Minus, mit -3,95 %.

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    Ob die Walmart Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walmart Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Walmart

    -7,48 %
    -7,37 %
    -4,50 %
    +9,04 %
    +31,43 %
    +144,11 %
    +189,64 %
    +444,03 %
    +2.503,35 %
    ISIN:US9311421039WKN:860853
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