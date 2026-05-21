Türkei
Absetzung von Oppositionspartei-Chef angeordnet
Für Sie zusammengefasst
- Gericht in Ankara ordnet Absetzung CHP Vorsitzenden
- Özgür Özel und Parteiführung aus Ämtern entlassen
- Türkischer Aktienmarkt gerät spürbar unter Druck
Foto: Arne Dedert - DPA
(Wiederholung, überflüssiger Buchstabe im vorletzten Wort entfernt.)
ANKARA (dpa-AFX) - Ein Gericht in Ankara hat die Absetzung des Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP angeordnet. Özgür Özel und die Parteiführung werden damit ihrer Ämter enthoben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Der Aktienmarkt in der Türkei geriet spürbar unter Druck./mee/DP/men
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