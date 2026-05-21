Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben nach deutlichen Vortagsgewinnen am Donnerstag ein wenig nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,14 Prozent auf 124,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,19 Prozent.

Am Mittwoch hatten die Anleihen noch von der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs und einer allgemein freundlichen Stimmung an den Märkten profitiert und zugelegt. Die positivere Stimmung hielt jedoch nicht lange an. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht und die Ölpreise stiegen wieder an. Zudem treten die negativen ökonomischen Wirkungen des Kriegs auf die Wirtschaft der Eurozone immer stärker in den Fokus.