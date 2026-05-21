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    init in traffic systems feiert 25 Jahre: Auf Rekordjagd seit Gründung!

    Rekordzahlen, Großaufträge und ein Allzeithoch an der Börse: init setzt seinen beeindruckenden Wachstumskurs fort und stärkt zugleich Dividende und Zukunftsperspektiven.

    init in traffic systems feiert 25 Jahre: Auf Rekordjagd seit Gründung!
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • init verzeichnet Rekordwerte bei Umsatz, Ertrag und Auftragseingang; Ende April Großauftrag ~380 Mio. €, kontrahiertes Auftragsvolumen inzwischen über 1,3 Mrd. € (bis 2036) und Aktienkurs Allzeithoch 54,30 € (mehr als verzehnfacht seit Börsengang).
    • Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,90 € je Aktie (Vorjahr 0,80 €) mit 99,97 % Zustimmung; Vorstand wurde mit 99,01 % entlastet.
    • Prognose 2026: Umsatz 380–410 Mio. € (+15–25 % gegenüber 2025), EBIT 38–42 Mio. € (Zielmarge ~10 %); weiteres Margenpotenzial durch Produktivitäts- und Skaleneffekte.
    • Langfristige Entwicklung seit 2001: Umsatz von 31 Mio. € auf >330 Mio., EBIT von 4 auf ~33 Mio., Mitarbeiterzahl von 200 auf >1.500; Aktienkurs +1.000 % und fast 100 Mio. € Dividenden ausgeschüttet.
    • Wichtige Projekte/Auslieferungen: Großauftrag Transport for New South Wales (Sydney) sowie Aufträge in Baden‑Württemberg, Grenoble, Helsinki, Luxemburg; Ticketingsysteme in Atlanta und Houston für die Fußball‑WM erfolgreich in Betrieb.
    • Fokus auf KI und Digitalisierung als Wachstums- und Innovationsmotor (Leitstellen‑Assistenz, Bildverarbeitung, Origin‑Destination-Analysen); init sieht sich technologisch führend (40+ Jahre, >1.400 Projekte) und erwartet keine wesentlichen Markt- oder Versorgungsstörungen.

    Der Kurs von init innovation in traffic systems lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 53,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,15 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 52,10EUR das entspricht einem Minus von -1,70 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.577,12PKT (+0,35 %).


    init innovation in traffic systems

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    ISIN:DE0005759807WKN:575980
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