GA-ASI absolviert Erstflug der MQ-9B mit AEW-Pods

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / May 21, 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) hat sein ferngesteuertes Luftfahrzeug MQ-9B erstmals mit Pods für die Luftüberwachung und Frühwarnung (AEW) geflogen. Die mit Spannung erwartete AEW-Fähigkeit wird im Rahmen einer Partnerschaft mit Saab bereitgestellt. Sobald der AEW-Sensor namens LoyalEye den Betreibern der MQ-9B und neuen Kunden zur Verfügung steht, wird er in Regionen, in denen dies derzeit nicht möglich ist, kontinuierliche und kosteneffiziente Luftüberwachungsfähigkeiten bieten.

GA-ASI führte am 19. Mai von der Flugbetriebsanlage Desert Horizon von GA-ASI in Südkalifornien aus einen Validierungsflug der MQ-9B mit AEW-Radar-Pods durch, wobei ein firmeneigenes Flugzeug zum Einsatz kam. Der Flug markierte den ersten Schritt in einem Entwicklungsprozess, der voraussichtlich mehrere Monate dauern und später in diesem Jahr in einer Demonstration der vollen Leistungsfähigkeit gipfeln wird.

GA-ASI und Saab gaben ihre Partnerschaft im vergangenen Jahr bekannt, mit dem Ziel, die MQ-9B-Plattform mit AEW-Fähigkeiten auszustatten.

Zu den MQ-9B-Modellen gehören SkyGuardian und SeaGuardian, die Variante der MQ-9B des Vereinigten Königreichs namens Protector sowie die neue MQ-9B-STOL-Konfiguration (Short Takeoff and Landing), die derzeit für Flugzeugträger der Marine entwickelt wird.

„AEW für die MQ-9B wird entscheidende Sensordaten aus der Luft liefern, um taktische Luftmunition, Lenkraketen, Drohnen, Jagd- und Bomberflugzeuge sowie andere Bedrohungen abzuwehren. Die Einsatzverfügbarkeit eines unbemannten Luftfahrzeugs (UAS) für mittlere Flughöhen und lange Flugdauer ist höher als bei jedem anderen Militärflugzeug, und da es sich um eine unbemannte Plattform handelt, werden die Besatzungen nicht in Gefahr gebracht“, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI.

„Im Rahmen dieser Partnerschaft wird die MQ-9B mit LoyalEye ausgestattet, was die Betreiber mit wichtigen Informationen für kritische Entscheidungen versorgt. LoyalEye erweitert die Fähigkeiten bemannter Systeme und bietet kontinuierliche Überwachung sowie größere operative Flexibilität. Dies verbessert das Lagebewusstsein und steigert den Missionserfolg“, sagte Carl-Johan Bergholm, Senior Vice President und Head of Business Area Surveillance bei Saab.