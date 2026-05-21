JEFFERIES stuft Stellantis auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Ziele des Autobauers seien mit Datum 2030 wie befürchtet sehr langfristig angelegt, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag anlässlich der aktuellen Kapitalmarktveranstaltung des Konzerns. Gleichwohl bezeichnete der Analyst sie als konstruktiv./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 6,347EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,00 € , was eine Steigerung von +57,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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