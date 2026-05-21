JEFFERIES stuft Stellantis auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Ziele des Autobauers seien mit Datum 2030 wie befürchtet sehr langfristig angelegt, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag anlässlich der aktuellen Kapitalmarktveranstaltung des Konzerns. Gleichwohl bezeichnete der Analyst sie als konstruktiv./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 6,347EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: Stellantis
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10
Kursziel alt: 10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: Stellantis
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10
Kursziel alt: 10
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