Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 21.05.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.503,47USD pro Feinunze und notiert damit -0,89 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,25USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,82 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 108,28USD und verzeichnet ein Plus von +2,66 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 101,93USD und verzeichnet ein Plus von +2,99 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.370,50 USD -0,22 % Platin 1.949,00 USD -0,05 % Kupfer London Rolling 13.495,21 USD -0,98 % Aluminium 3.672,75 PKT +0,18 % Erdgas 3,184 USD +0,34 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Plus von +2,99 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 21.05.26, 17:29 Uhr.