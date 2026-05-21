Hydro_23 schrieb 23.04.26, 01:36

Klinische Autopsie: IBM (Q1 2026) – Der stabile Patient, der nicht mehr atmen will



Einleitung



Der Patient präsentiert sich mit soliden Vitalparametern. Der Puls ist stark, die Lunge belüftet, die Organe arbeiten. Die Ärzte (Management) sind zufrieden. Die Pfleger (Analysten) klatschen.



Doch die Monitore zeigen ein anderes Bild: Die grünen Linien sind da – aber sie flattern. Der Patient ist nicht tot. Aber er will nicht mehr leben.



1. Kognitive Dissonanz (Marktreaktion)



Der Patient beatmet sich selbst. Die Zahlen sind gut: Umsatz +9%, Gewinn +19%, Software +11%, Infrastruktur +15% . Die Ärzte sagen: Alles im Griff. Doch die Angehörigen (Aktionäre) verlassen das Krankenzimmer. Die Aktie fällt um 6–8% im After-Hours-Handel .



Der Patient versteht nicht, warum man ihn verlässt – während er doch so gesund aussieht. Das ist die Diskrepanz zwischen Messwert und Vertrauen.



2. Chronische Anämie des Vertrauens (Der Anthropic-Schock)



Im Februar 2026 erlitt der Patient einen akuten Schock. Ein Start-up namens Anthropic zeigte, wie KI den uralten COBOL-Code modernisieren kann – den Code, der auf IBM-Grossrechnern läuft . Die Nachricht traf den Patienten wie ein Schlaganfall: Die Aktie fiel um 13% an einem einzigen Tag . Der Schaden ist nicht verheilt. Die Narbe blutet bei jeder neuen KI-Headline.



3. Exekutive Dysfunktion (Die Beratung stockt)



Das Gehirn des Patienten – die Consulting-Sparte – wächst nur noch um 4% (1% konstant). Das ist kein Wachstum. Das ist ein Stillstand auf der Intensivstation. Die Strategieberater, die einst die Zukunft verkauften, haben keine Rezepte mehr für die akute KI-Krise. Sie sind keine Heiler mehr – sie sind Statisten.



4. Hypertrophe Kardiomyopathie (Das Z-Series-Herz)



Das Herz des Patienten (die Grossrechner-Sparte IBM Z) schlägt kräftig: +51% Umsatzwachstum . Ein starkes Herz – aber zu gross, zu schwer, zu alt. Es pumpt Blut, aber es kann den Körper nicht mehr allein versorgen. Ein hypertrophes Herz ist kein Zeichen von Gesundheit – es ist ein Zeichen von Überlastung.



5. Therapieresistenz (Die KI-Illusion)



Das Management verschreibt immer neue Medikamente: watsonx, KI-Beratung, Hybrid Cloud. Die Patienten (Kunden) nehmen sie – aber sie wirken nicht mehr. Die KI ist kein Wundermittel, sie ist ein Palliativum. Sie verlängert das Leben, aber sie heilt nicht.



Terminale Prognose



Der Patient wird nicht heute sterben. Vielleicht nicht morgen. Aber die Entlassung (das Vertrauen der Aktionäre) ist bereits verfügt. Die Maschinen laufen noch – aber die Angehörigen haben das Zimmer bereits verlassen. Die Todesursache wird sein: Chronische Sklerose des Vertrauens bei akuter Realitätsverweigerung.



Therapieempfehlung: Keine. Der Patient hat aufgehört, auf die Ärzte zu hören. Er hört nur noch auf die Monitore – und die zeigen Grün, wo längst Rot herrscht.