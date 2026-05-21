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    AKTIE IM FOKUS

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    IBM sehr fest an Dow-Spitze dank staatlicher Finanzspritze

    Für Sie zusammengefasst
    • Staatskredit von 1 Milliarde beflügelt IBM Aktien
    • Kursplus 7,6 Prozent auf etwa 242 US-Dollar
    • IBM investiert mit Anderon eine weitere Milliarde
    AKTIE IM FOKUS - IBM sehr fest an Dow-Spitze dank staatlicher Finanzspritze
    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ankündigung einer kräftigen staatlichen Finanzspritze hat die Aktien des Computer-Urgesteins IBM am Donnerstag beflügelt. Mit einem Plus von 7,6 Prozent auf gut 242 US-Dollar setzten sie die jüngste Erholung fort und eroberten den Spitzenplatz im US-Leitindex Dow Jones Industrial. Vor über einer Woche hatten sie mit 212 Dollar noch den tiefsten Stand seit November 2024 erreicht.

    Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will IBM mit einer Milliarde Dollar beim Aufbau einer Fertigungsanlage für Quantencomputer-Chips unterstützen - als Teil einer umfassenden Strategie zur Stärkung der Führungsrolle der USA in einer aufstrebenden Branche. Das Unternehmen will zudem eine weitere Milliarde Dollar in ein neues Unternehmen namens Anderon investieren, das die Prozessoren herstellen wird.

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    Auch wenn es noch keinen öffentlich bekannten Zeitplan gebe, sehe IBM wie ein früher Profiteur dieser Technologie aus, schrieb Analyst Matthew Swanson von der kanadischen Bank RBC. Laut Aussagen von IBM gebe es derzeit kein anderes Unternehmen in den USA, welches Quantencomputer-Chips in dieser Größenordnung produziere./gl/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie

    Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,72 % und einem Kurs von 208,4 auf Tradegate (21. Mai 2026, 17:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um +15,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 195,97 Mrd..

    IBM zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6000 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,00USD.




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