Mutares beendet erfolgreichen Exit der Terranor Group – Hohe Nachfrage bei Investoren
Mutares vollzieht mit dem Verkauf der Restbeteiligung an Terranor einen profitablen Komplettausstieg und unterstreicht seine Strategie erfolgreicher Turnaround-Exits.
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- Mutares hat die verbleibende 46,3%-Beteiligung an der Terranor Group im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgreich an schwedische und internationale institutionelle Investoren verkauft; DNB Carnegie und SB1 Markets fungierten als Joint Bookrunner.
- Mit dem Verkauf hat sich Mutares nach dem Börsengang von Terranor im Juni 2025 sowie Teilverkäufen im Dezember 2025 und März 2026 vollständig aus dem Aktionärskreis zurückgezogen.
- Insgesamt erzielte Mutares während der gesamten Haltedauer einen Bruttoerlös von rund EUR 50 Mio. und damit einen ROIC, der deutlich über der Zielspanne liegt.
- Mutares hatte Terranor 2020 (Carve-out aus NCC für Schweden und Finnland) und 2021 (Dänemark) übernommen; nach beschleunigter Transformation verzeichnet Terranor starkes Wachstum, verbesserte Rentabilität und einen rekordhohen Auftragsbestand (31 % des vergebenen Volumens in Schweden nach der Ausschreibungssaison 2026).
- Terranor profitiert vom strukturellen Investitionsrückstand in der nordischen Verkehrsinfrastruktur; Schweden erhöhte sein Straßenbudget für 2026–2037 um 48 %, wodurch Terranor als großer unabhängiger Spezialist eine attraktive, weitgehend nicht-zyklische Marktposition einnimmt.
- Der vollständige Exit entspricht der Mutares-Strategie, Beteiligungen nach einem erfolgreichen operativen Turnaround zu veräußern, und generiert zusätzliche Cashflows sowie Wertsteigerungen für die Aktionäre.
Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung 2026, bei mutares ist am 03.07.2026.
Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,83EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,09 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.528,63PKT (+0,09 %).
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