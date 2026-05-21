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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 22. Mai 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Schweizer Q1-Zahlen und mehrere Hauptversammlungen
    • Wichtige deutsche Konjunkturdaten BIP und Konsum
    • Energieministerkonferenz Norderney und NATO-Treffen
    TAGESVORSCHAU - Termine am 22. Mai 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 22. Mai

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Umsatz
    07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen
    08:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung
    09:00 FRA: Michelin, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Cherry SE, außerordentliche Hauptversammlung 10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung
    10:00 FRA: Atos, Hauptversammlung
    10:00 FRA: Carrefour, Hauptversammlung
    11:00 DEU: BarmeniaGothaer AG, Bilanz-Pk (online), Wuppertal 11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung
    18:00 USA: Allstate, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: Verbraucherpreise 4/26
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 4/26
    08:00 DEU: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)
    08:00 DEU: Staatsausgaben Q1/26
    08:00 DEU: Privatkonsum Q1/26
    08:45 FRA: Geschäftsklima 5/26
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 5/26
    10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 5/26
    15:00 BEL: Geschäftsklima 5/26
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Dritter und letzter Tag Energieministerkonferenz, Norderney

    BEL: Treffen der EU-Handelsminister, Brüssel

    SWE: Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Helsingborg °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





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