ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Stellantis auf 'Buy' - Ziel 10 Euro
- Jefferies stuft Stellantis weiterhin mit Buy ein
- Kursziel des Analysehauses liegt bei zehn Euro
- Ziele des Konzerns sind langfristig bis 2030 terminiert
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Ziele des Autobauers seien mit Datum 2030 wie befürchtet sehr langfristig angelegt, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag anlässlich der aktuellen Kapitalmarktveranstaltung des Konzerns. Gleichwohl bezeichnete der Analyst sie als konstruktiv./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 6,299 auf Tradegate (21. Mai 2026, 17:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -8,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 18,48 Mrd..
Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,6667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +11,41 %/+43,24 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 10 Euro
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Community Beiträge zu Stellantis - A2QL01 - NL00150001Q9
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"Die Opel-Mutter Stellantis konnte mit fast zehn Prozent deutlicher zulegen als der VW-Konzern. Von BMW und Mercedes-Benz wurden weniger Autos zugelassen. Deutlich im Plus lagen der chinesische Elektroautobauer BYD mit nahezu einer Verdreifachung auf einem eher niedrigen Niveau, und Tesla mit fast einem Drittel Plus nach dem scharfen Rückgang im Vorjahr./men/jha/"
10%, das ist schon ein Hammer, bin gespannt auf den 14.04.
Ich bin in Stellantis schon seit Jahren investiert und bin aktuell natürlich auch deutlich im Minus !
Warum ärgerst du dich um die paar Prozent minus, da sieht das bei meiner Position, aktuell wesentlich schlimmer aus ?
Wenn man jetzt mittel- bis langfristig denkt, dann sollte das jetzt eine gute Chance sein.
Aber man braucht natürlich Geduld.
Die Verkaufszahlen vom Februar in Italien sind sehr gut. Stellantis machte