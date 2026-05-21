Jefferies belässt Stellantis auf 'Buy' - Ziel 10 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 6,299 auf Tradegate (21. Mai 2026, 17:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -8,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 18,48 Mrd..

Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,6667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +11,41 %/+43,24 % bedeutet.