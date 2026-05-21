Der Börsen-Tag
DAX schwächelt, Nebenwerte glänzen: Diese Aktien stechen heute heraus
Die Börsen zeigen sich heute launisch: Während der DAX schwächelt, legen SDAX und TecDAX zu – und an der Wall Street sorgen starke Ausreißer für zusätzliche Spannung.
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Ausschlägen in beide Richtungen. In Deutschland notiert der Leitindex DAX bei 24.638,21 Punkten und liegt damit 0,47 Prozent im Minus. Er gehört damit zu den schwächeren Indizes des Tages. Der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Werte abbildet, tritt hingegen auf der Stelle: Er steht bei 31.902,70 Punkten, was einem unveränderten Stand von 0,00 Prozent entspricht. Etwas freundlicher präsentieren sich die Nebenwerte: Der SDAX gewinnt 0,19 Prozent auf 18.545,24 Punkte. Auch der TecDAX kann zulegen und steigt um 0,20 Prozent auf 3.968,03 Punkte. Damit entwickeln sich die kleineren und technologieorientierten Werte in Deutschland aktuell besser als die Standardwerte im DAX. An der Wall Street überwiegen dagegen leichte Verluste. Der Dow Jones notiert bei 49.898,44 Punkten und gibt 0,22 Prozent nach. Der breiter gefasste S&P 500 verliert 0,24 Prozent auf 7.414,32 Punkte. Im Vergleich zu den deutschen Indizes zeigen die US-Märkte damit eine ähnlich verhaltene Tendenz wie der DAX, während insbesondere SDAX und TecDAX sich dem schwächeren Gesamttrend entziehen können.
DAXDie Tagesliste im DAX wird von Merck (+3.39%), Zalando (+2.84%) und Airbus (+2.52%) angeführt. Auf der Verliererseite stehen SAP (-2.36%), Münchener Rück (-2.46%) und Commerzbank (-3.23%). Die Spanne reicht von deutlichen Einzelgewinnern oberhalb von 2,5% bis zu Verlusten von bis zu mehr als 3% bei schwächeren Titeln.
MDAXIm MDAX ragt Stroeer mit einem starken Plus von +7.04% heraus, gefolgt von Aurubis (+3.63%) und Sartorius Vz. (+3.28%). Die größten Verluste verbuchen United Internet (-2.66%), Bilfinger (-2.80%) und Hochtief (-3.65%). Auch hier sind die Aufschläge insgesamt kräftiger als die moderaten Rückgänge der Schlusslichter.
SDAXIm SDAX führen Evotec (+4.29%), Verbio (+3.86%) und SMA Solar Technology (+3.53%) das Feld an. Auf der Negativseite liegen Energiekontor (-2.50%), Friedrich Vorwerk Group (-2.59%) und PVA TePla (-2.69%). Die Tops übertreffen die Flops in der Größenordnung deutlich, vor allem bei den erneuerbaren- bzw. biotech-nahen Werten.
TecDAXIm TecDAX erscheinen Evotec (+4.29%), SMA Solar Technology (+3.53%) und Sartorius Vz. (+3.28%) als stärkste Werte. Die Verliererliste führt TeamViewer (-2.43%), IONOS Group (-2.50%) und United Internet (-2.66%) an. Mehrere Tech-Titel sind sowohl in den Top- als auch in den Flop-Listen anderer Segmente präsent.
Dow JonesIm Dow Jones verzeichnet IBM mit +7.36% den stärksten Anstieg, gefolgt von Honeywell International (+3.05%) und Cisco Systems (+1.85%). Deutliche Abgaben zeigen Boeing (-2.83%), Salesforce (-3.09%) und insbesondere Walmart mit einem kräftigen Rückgang von -7.69%. Die Bandbreite im Dow ist damit sehr groß und von starken Gegenbewegungen einzelner Schwergewichte geprägt.
S&P 500Die größten Gewinner im S&P 500 sind Ralph Lauren Registered (A) mit +11.48%, Lumentum Holdings (+8.70%) und IBM (+7.36%). Auf der Verliererseite liegen Workday (A) (-4.75%), Microchip Technology (-5.07%) und Cummins Inc. (-5.56%). Die US-Indizes zeigen insgesamt stärkere Ausreißer nach oben und unten als die deutschen Leitindizes.
Vergleich der Tops und FlopsHinsichtlich der Spitzenbewegungen sticht Ralph Lauren (+11.48%) als klar größter Gewinner hervor, gefolgt von Lumentum (+8.70%), IBM (+7.36%) und Stroeer (+7.04%). Der stärkste Verlust tritt bei Walmart (-7.69%) auf; in der Folge liegen die heftigsten Rückgänge im S&P/Dow-Bereich deutlich unter denen der deutschen Indizes. Auffällig sind Überschneidungen: Evotec, SMA Solar Technology und Sartorius Vz. tauchen in mehreren deutschen Index-Listen als Topwerte auf, United Internet erscheint in MDAX und TecDAX als Flop. Insgesamt zeigen US-Aktien stärkere Volatilität mit prominenten Ausreißern, während die deutschen Indizes mehrheitlich moderate Gewinne bei klar definierten Einzeltiteln verzeichnen.
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