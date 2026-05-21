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    Nach Absetzung

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    US-Comedian Colbert moderiert letzte 'Late Show'

    Für Sie zusammengefasst
    • Stephen Colbert moderiert letzte Late Show
    • Colbert übernahm 2015 die Show von Letterman
    • Branchen vermuten Rücksicht auf Trump als Grund
    Nach Absetzung - US-Comedian Colbert moderiert letzte 'Late Show'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach mehr als zehn Jahren moderiert der US-Comedian Stephen Colbert (62) in der Nacht zum Freitag (ab 05.35 Uhr MESZ) zum letzten Mal die "Late Show". Details zum Ablauf der Sendung oder zu möglichen Gästen wurden vorab nicht mitgeteilt.

    Colbert hatte die "Late Show" 2015 von David Letterman übernommen, der sie 1993 gestartet hatte. Im vergangenen Sommer hatte der TV-Sender CBS vom Medienkonzern Paramount Skydance überraschend angekündigt, die Show abzusetzen. Offiziell aus "rein finanziellen Gründen" - aber Branchenkenner vermuten, dass der Sender aus Rücksicht auf US-Präsident Donald Trump gehandelt habe, der in der Sendung immer wieder scharf kritisiert wurde./cah/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie

    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 8,73 auf Tradegate (21. Mai 2026, 16:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie um -2,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Paramount Skydance Corporations Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 9,50 Mrd..

    Paramount Skydance Corporations Registered (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0400 %.




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