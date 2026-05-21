Deutlicher Kurssprung bei der Verbio Aktie - 21.05.2026

Mit einer Performance von +4,57 % konnte die Verbio Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,73 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 36,85€, mit einem Plus von +4,57 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Verbio Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +45,18 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um -5,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,44 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Verbio +66,75 % gewonnen.

Während Verbio heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,10 %.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,82 % 1 Monat -2,44 % 3 Monate +45,18 % 1 Jahr +269,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 21.05.2026, 18:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbio: Streit um die Glaubwürdigkeit der 2023 genannten Zielgröße von 700–800 Mio. EBITDA versus aktuelles EBITDA ~140 Mio und frühere Höchstwerte (faktisch 500 Mio) sowie Kurseinbruch von ~80 auf ~35 €. Diskutiert werden Chancen durch RED‑III/THG‑Quoten, US-/Chemie‑Projekte und Nippon‑Partnerschaft, Bewertung (niedriges EV/EBITDA, KBV, MWB‑Prognosen 2027/28), Zyklizität, Subventions‑/Politikrisiken und mögliche zukünftige Gewinne.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,35 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute launisch: Während der DAX schwächelt, legen SDAX und TecDAX zu – und an der Wall Street sorgen starke Ausreißer für zusätzliche Spannung.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Archer Daniels Midland Company und Co.

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,42 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.