🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDarwin AktievorwärtsNachrichten zu Darwin
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    DARWIN: Moderates Umsatzwachstum 2026 erwartet

    Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die DARWIN AG im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz deutlich auf 54,3 Mio. Euro gesteigert, beim EBITDA aber rote Zahlen verbucht. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.
    Nach Analystenaussage schlage sich die deutliche Umsatzsteigerung nicht im EBITDA nieder. Dieses sei auf -6,88 Mio. Euro (GJ 2024: 35,79 Mio. Euro) deutlich gesunken. Der Wert des Vorjahres (2024) habe jedoch von Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen über 50,91 Mio. Euro profitiert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr seien Rückstellungsauflösungen in geringerem Umfang vorgenommen worden, sodass der sonstige betriebliche Ertrag mit 7,34 Mio. Euro erheblich unter dem Vorjahreswert gelegen habe. Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Jahr 2025 seien vom Management jedoch die Ende Januar 2026 publizierten kurz- und mittelfristigen Planzahlen zurückgenommen worden. Für das laufende Geschäftsjahr werde nun ein moderater Umsatzanstieg erwartet. Für eine konkrete Ergebnis-Guidance fehle der Gesellschaft aktuell die Sichtbarkeit für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres. Angesichts der neuen Gegebenheiten habe das Analystenteam die Prognosen angepasst und erwarte nun, dass die EBIT-Break-Even-Schwelle ab dem Geschäftsjahr 2027 überschritten werde. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 24,75 Euro (zuvor: 30,00 Euro9 und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.05.2026, 18:00 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 21.05.2026 um 10:19 Uhr fertiggestellt und 21.05.2026 um 12:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0b8703966bfd2085ef1f728270046ec7&application_id=2331518&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Darwin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 6,20EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Cosmin Filker
    Kursziel: 24,75 EUR



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Researchguide
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Researchguide
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DARWIN: Moderates Umsatzwachstum 2026 erwartet Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die DARWIN AG im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz deutlich auf 54,3 Mio. Euro gesteigert, beim EBITDA aber rote Zahlen verbucht. In der Folge reduzieren die Analysten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     