DZ BANK stuft NVIDIA CORP auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktie von Nvidia von 255 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Nachfrage nach Prozessoren für KI-Anwendungen steige sehr stark und dürfte künftig auf einer breiteren Basis stehen, schrieb Ingo Wermann am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des KI-Chipkonzerns. Der Ausblick deute auf eine weitere Beschleunigung des profitablen Wachstums hin./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 189,5EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 199,82 $ , was einem Rückgang von -9,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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