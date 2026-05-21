Einigung mit Kuba ist aktuell unwahrscheinlich

WASHINGTON/HAVANNA (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio sieht aktuell nur geringe Chance für eine diplomatische Einigung seines Landes mit Kuba. Die Präferenz von US-Präsident Donald Trump sei immer, eine Vereinbarung auszuhandeln, sagte er vor seiner Reise nach Schweden. "Das ist immer unsere Präferenz, und das bleibt auch unsere Präferenz in Bezug auf Kuba". Zugleich betonte Rubio aber auch: "Die Wahrscheinlichkeit, dass das geschieht, ist angesichts der Leute, mit denen wir es gerade zu tun haben, nicht hoch".

Falls sie jedoch ihre Position änderten, seien die USA da - "und in der Zwischenzeit werden wir weiter das tun, was wir tun müssen". Rubio sagte, dass die USA etwa über ihr diplomatisches Personal in Kontakt mit Kubanern stünden. Er bestätigte auch, dass der Chef des US-Auslandsgeheimdiensts CIA, John Ratcliffe, jüngst vor Ort war. Zudem gebe es einige Kontakte, die über sein Außenministerium liefen, sagte Rubio. "Ich sehe nur nicht viel", setzte er an, brach dann ab und beendete seinen Satz mit dem Hinweis, dass Havanna letztlich eine Entscheidung treffen müsse.