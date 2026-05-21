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SMA Solar Technology Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 21.05.2026
Am heutigen Handelstag konnte die SMA Solar Technology Aktie bisher um +4,23 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SMA Solar Technology Aktie.
SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.
SMA Solar Technology aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.05.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die SMA Solar Technology Aktie. Mit einer Performance von +4,23 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SMA Solar Technology Aktie. Nach einem Plus von +0,32 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 64,70€, mit einem Plus von +4,23 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +92,67 % bei SMA Solar Technology.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +11,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,41 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +82,96 % gewonnen.
Während SMA Solar Technology heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,02 %. Damit gehört SMA Solar Technology heute zu den auffälligeren Werten.
SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+11,08 %
|1 Monat
|+30,41 %
|3 Monate
|+92,67 %
|1 Jahr
|+186,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur SMA Solar Technology Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye von SMA bei gleichzeitigen Zweifeln an der Fundamentallage. Einige sehen durch Produktnews und leicht verbesserte Quartalskennzahlen (Umsatz +4%, EBITDA +6,1%, Auftragsbestand +9,3%) sowie Spekulation weiteres Aufwärtspotential (auch Kursziele wie 100 €). Andere warnen vor hoher Bewertung (KBV ≈7), andauernden Verlusten, bilanziellem Risiko, Kundenanzahlungen als Cash und Pleiterisiko.
Zur SMA Solar Technology Diskussion
Informationen zur SMA Solar Technology Aktie
Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,25 Mrd.EUR € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von SMA Solar Technology
ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,02 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,84 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +14,00 %. SolarEdge legt um +13,13 % zu
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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.