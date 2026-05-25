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    Börse, Baby!

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    William O’Neil: Erfinder der legendären CAN-SLIM-Strategie 

    Wie findet man die absoluten Überflieger-Aktien, bevor sie explodieren? So kann man das Anliegen von William O’Neil beschreiben, dass er mit seiner Anlagestrategie verfolgt hat.

    Börse, Baby! - William O’Neil: Erfinder der legendären CAN-SLIM-Strategie 
    Foto: David Vives - unsplash

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    William O’Neil hat ein System dafür entwickelt. Seine Investmentfirma William O’Neil & Co. setzte als eine der ersten auf Computer-gestützte Datenauswertung und verkaufte die Ergebnisse an institutionelle Investoren.

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    Was ihn zur Legende macht: Er ist Erfinder der CAN-SLIM-Strategie.

    Es ist Zeit für die Börsenlegenden bei Börse, Baby!

    Wir sprechen über die ganz Großen. Im Gepäck: Zwei Aktien, die William O’Neil auch heute gefallen würden.

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    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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    Börse, Baby! William O’Neil: Erfinder der legendären CAN-SLIM-Strategie  Wie findet man die absoluten Überflieger-Aktien, bevor sie explodieren? So kann man das Anliegen von William O’Neil beschreiben, dass er mit seiner Anlagestrategie verfolgt hat.
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