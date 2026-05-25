William O’Neil: Erfinder der legendären CAN-SLIM-Strategie 

William O’Neil hat ein System dafür entwickelt. Seine Investmentfirma William O’Neil & Co. setzte als eine der ersten auf Computer-gestützte Datenauswertung und verkaufte die Ergebnisse an institutionelle Investoren.

Die Aktie entdecken und investieren, bevor sie duch die Decke knallt! Das ist der Traum eines jeden Anlegers.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Sein Buch "How to make money in Stocks" ist eines der am häufigsten verkauften Anlageberatungsbücher überhaupt.

Was ihn zur Legende macht: Er ist Erfinder der CAN-SLIM-Strategie.

Es ist Zeit für die Börsenlegenden bei Börse, Baby!

Wir sprechen über die ganz Großen. Im Gepäck: Zwei Aktien, die William O’Neil auch heute gefallen würden.

Unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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