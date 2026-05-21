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    Gleitbombenangriff

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    Tote und Verletzte in Ostukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Vier Zivilisten in Donezk durch Bomben und Drohnen
    • Drei Männer in Druschkiwka durch Gleitbomben getötet
    • Ukraine entwickelt eigene 250 kg Gleitbombe zum Einsatz
    Gleitbombenangriff - Tote und Verletzte in Ostukraine
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Durch russische Gleitbomben- und Drohnenangriffe sind im umkämpften ostukrainischen Gebiet Donezk vier Zivilisten getötet und weitere fünf verletzt worden. In der frontnahen Kleinstadt Druschkiwka seien zunächst drei Männer durch den Abwurf der Gleitbomben ums Leben gekommen, teilte die regionale Staatsanwaltschaft auf Telegram mit. Eine Stunde später habe eine Drohne einen Pkw getroffen, ein Insasse sei getötet worden.

    Druschkiwka liegt südlich von Kramatorsk und nur etwa 20 Kilometer von den vordersten russischen Linien entfernt. Russische Kampfjets klinken die Bomben im sicheren eigenen Luftraum aus, die dann über Dutzende Kilometer gelenkt ins Ziel gleiten. Die Ukraine hat bislang kaum ein Gegenmittel gegen diese Waffe. Sie hat aber nach Angaben von Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow in Medienberichten eine eigene ukrainische Gleitbombe mit 250 Kilogramm Sprengstoff entwickelt, die bald zum Einsatz kommen solle.

    Russland überzieht das Nachbarland Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem verheerenden Krieg./fko/DP/men





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