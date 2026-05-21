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    Rubio zu Iran-Verhandlungen

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    'Es gibt einige gute Anzeichen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Rubio zeigt vorsichtigen Optimismus zu Fortschritten
    • USA sehen iranisches System als teilweise zerrüttet
    • Trump bevorzugt Deal und behält andere Optionen
    Rubio zu Iran-Verhandlungen - 'Es gibt einige gute Anzeichen'
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio hat sich mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen für ein Ende des Iran-Kriegs vorsichtig optimistisch geäußert. Er glaube, man habe Fortschritte erzielt, sagte er vor seinem Abflug zu einem Nato-Treffen in Schweden. "Es gibt einige gute Anzeichen", er wolle aber auch nicht "übermäßig optimistisch" sein, betonte Rubio.

    Dabei bekräftigte er die von den USA schon häufiger vorgebrachte Darstellung, dass man es im Iran mit einem "ein wenig" zerrütteten System zu tun habe. Rubio unterstrich zudem, dass US-Präsident Donald Trump einen Deal bevorzuge. "Aber wenn wir kein gutes Abkommen erzielen können, hat der Präsident klargemacht, dass er andere Optionen hat."

    Trump hatte dem Iran zuletzt wieder mit Angriffen gedroht, nachdem die Verhandlungen über ein dauerhaftes Kriegsende ins Stocken gekommen waren. Seiner eigenen Darstellung nach verschob er einen angeblich für Anfang dieser Woche geplanten, neuen US-Angriff jedoch - mit der Begründung, dass es ernsthafte Verhandlungen gebe./fsp/DP/men





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