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    Blockchain.com plant IPO: Vertraulicher Entwurf für A-Aktien eingereicht.

    Blockchain.com bereitet den Sprung aufs US-Börsenparkett vor: Der Kryptopionier hat vertraulich eine S‑1-Registrierung bei der SEC für einen möglichen IPO eingereicht.

    Blockchain.com plant IPO: Vertraulicher Entwurf für A-Aktien eingereicht.
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Blockchain.com hat vertraulich einen Entwurf der Registrierungserklärung auf Formular S‑1 bei der US‑Börsenaufsichtsbehörde (SEC) für einen geplanten Börsengang von Stammaktien der Klasse A eingereicht.
    • Anzahl der angebotenen Aktien und Preisspanne sind noch nicht festgelegt; der Börsengang steht unter Vorbehalt der Marktbedingungen und des Abschlusses des SEC‑Prüfungsverfahrens.
    • Die Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar; sämtliche Angebote würden gemäß dem Securities Act von 1933 erfolgen.
    • Die Mitteilung wurde gemäß Rule 135 des Securities Act veröffentlicht.
    • Fakten zu Blockchain.com: gegründet 2011, mehr als 95 Millionen Wallets, über 43 Millionen verifizierte Nutzer und abgewickelte Kryptotransaktionen im Wert von über 1,1 Billionen US‑Dollar.
    • Veröffentlichung am 21. Mai 2026 über PR Newswire/EQS; Medienkontakt: press@blockchain.com






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    Blockchain.com plant IPO: Vertraulicher Entwurf für A-Aktien eingereicht. Blockchain.com bereitet den Sprung aufs US-Börsenparkett vor: Der Kryptopionier hat vertraulich eine S‑1-Registrierung bei der SEC für einen möglichen IPO eingereicht.
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