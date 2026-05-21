45 0 Kommentare Blockchain.com plant IPO: Vertraulicher Entwurf für A-Aktien eingereicht.

Blockchain.com bereitet den Sprung aufs US-Börsenparkett vor: Der Kryptopionier hat vertraulich eine S‑1-Registrierung bei der SEC für einen möglichen IPO eingereicht.

Blockchain.com hat vertraulich einen Entwurf der Registrierungserklärung auf Formular S‑1 bei der US‑Börsenaufsichtsbehörde (SEC) für einen geplanten Börsengang von Stammaktien der Klasse A eingereicht.

Anzahl der angebotenen Aktien und Preisspanne sind noch nicht festgelegt; der Börsengang steht unter Vorbehalt der Marktbedingungen und des Abschlusses des SEC‑Prüfungsverfahrens.

Die Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar; sämtliche Angebote würden gemäß dem Securities Act von 1933 erfolgen.

Die Mitteilung wurde gemäß Rule 135 des Securities Act veröffentlicht.

Fakten zu Blockchain.com: gegründet 2011, mehr als 95 Millionen Wallets, über 43 Millionen verifizierte Nutzer und abgewickelte Kryptotransaktionen im Wert von über 1,1 Billionen US‑Dollar.

Veröffentlichung am 21. Mai 2026 über PR Newswire/EQS; Medienkontakt: press@blockchain.com





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