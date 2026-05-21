Bürgermeister blockiert Palantir-Deal von Londoner Polizei
- Palantir-Met Police Deal über 50 Mio Pfund gescheitert
- Veto wegen Verstoß gegen Vergaberegeln und Ethik
- Palantir-Software in mehreren deutschen Bundesländern
LONDON (dpa-AFX) - Ein 50 Millionen Pfund schwerer Deal zwischen dem US-Technologieunternehmen Palantir und der Londoner Metropolitan Police ist nach einem Veto des Londoner Bürgermeisters Sadiq Khan ins Wasser gefallen. Umgerechnet sind das mehr als 57 Millionen Euro.
Das Büro des Bürgermeisters für den Bereich Polizei und Kriminalität (MOPAC) erklärte britischen Medien zufolge, Palantir sei der einzige Anbieter gewesen, den die Met Police ernsthaft in Betracht gezogen habe. Die Polizei habe keine Beschaffungsstrategie zur Genehmigung vorgelegt, was einen "klaren und schwerwiegenden Verstoß" gegen die Verfahrensregeln darstelle.
Bürgermeister äußert ethische Bedenken
Sowohl die Polizei als auch Palantir kritisierten die Entscheidung. Die Met Police müsse sich modernisieren und dafür die bestmögliche Technologie nutzen, sagte ein Sprecher der Met Police laut der BBC.
Bürgermeister Sadiq Khan ist nach Angaben eines Sprechers der Ansicht, die Londoner Bevölkerung wolle nur öffentliche Gelder für Unternehmen, "die die Werte der Stadt teilen", doch das derzeitige Vergaberecht lasse dies nicht zu, heißt es bei der BBC. Demnach dürfen ethische Bedenken keinen Einfluss auf die Ablehnung eines Deals haben. Khan wolle dies "zu gegebener Zeit bei der Regierung zur Sprache bringen".
Palantir-Software auch in Deutschland
Palantir ist auf die Auswertung großer Datenmengen spezialisiert und liefert unter anderem Software, mit der Geheimdienst- und Militärinformationen analysiert werden. Die Polizeibehörden in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg haben sich etwa für das Palantir-Analysetool "Gotham" entschieden.
Angesichts der Spannungen im transatlantischen Verhältnis wächst unter IT-Fachleuten die Sorge, dass politischer Druck eines Tages auch durch gesperrte Zugänge zu Daten, Datenabfluss oder eine Fernabschaltung von US-Software ausgeübt werden könnte./pba/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Palantir Aktie
Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 118,7 auf Tradegate (21. Mai 2026, 19:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Palantir Aktie um +7,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Palantir bezifferte sich zuletzt auf 273,14 Mrd..
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Community Beiträge zu Palantir - A2QA4J - US69608A1088
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Du bringst es auf den treffenden Punkt.
„Nicht von Palantir überwacht werden“ ist schon die erste inhaltslose Ausrede, wobei die meisten Menschen in den sozialen Medien, in den Discounter Apps und sonstigen Seiten alles erlauben, den AGBs zustimmen. Dabei weiß Google, Microsoft und Meta mehr über den Nutzer, als die Ehefrau (Ironie).
Datenschutz in übertriebenen Maße, wie zur Zeit angewandt schützt die Betrüger, Kriminellen, ja Mörder.
Sozial- und Steuerbetrug könnte leichter, schneller aufgeklärt werden, da die einheitliche Software die Daten automatisiert abgleicht , durchsucht und auswertet.
Hier liegen die enormen Vorteile.
Monatelange Recherchen, unzählige Stunden in verschiedenen Systemen fallen weg.
Ergebnisse sind da und nur noch diese müssen ausgewertet werden. Das hat nichts mit Überwachung nichts zu tun.
Anschläge und schwere Straftaten könnten verhindert werden, da es doch der deutsche Geheimdienst ist, der die Infos von den ausländischen Geheimdiensten zugespielt bekommt und selbst im Dunklen steht.
Leider ist es bisher immer so gewesen, wenn "Mensch" Kriege führt, dass Unschuldige sterben....also nicht Kriegsteilnehmer im Sinne des internationalen Völkerrechts, die ja legal getötet werden dürfen, ungestraft.