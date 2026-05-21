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    Netflix-Hit 'Emily in Paris' endet nach sechster Staffel

    Für Sie zusammengefasst
    • Emily in Paris endet nach der sechsten Staffel
    • Finale Staffel gedreht in Paris Rom Venedig Monaco
    • Lily Collins dreht finale Episoden Fans zeigen Trauer
    Netflix-Hit 'Emily in Paris' endet nach sechster Staffel
    Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX) - Es heißt "Au revoir" für "Emily in Paris": Die Netflix -Erfolgsserie wird nach der sechsten Staffel enden. Auf Instagram gab die Streaming-Plattform bekannt, dass die kommende Staffel die letzte sein wird. "Nach sechs Jahren, vielen Städten und unzähligen Erinnerungen kommt nun die letzte Staffel - und sie verspricht einen unvergesslichen Abschied", verkündet Netflix und postet ein Video dazu.

    Darin erklärt Emily-Darstellerin Lily Collins (37), dass die finalen Episoden derzeit gedreht würden. Collins kündigte außerdem an, die sechste Staffel werde Fans alles bieten, was sie an der Show lieben, und als finales Kapitel in Emilys Abenteuer dienen. In den Kommentaren drückten Fans ihre Trauer über das Ende der Serie aus.

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    In der romantischen Komödie geht es um die ehrgeizige Marketing-Expertin Emily aus Chicago, die zum Arbeiten in Frankreichs Hauptstadt zieht. Staffel 5 der Hitserie, die im Dezember 2025 erschien, spielte außerdem in Rom und Venedig. Medienberichten zufolge soll für die sechste Staffel auch in Griechenland und Monaco gedreht werden. Neben Collins sind unter anderem Ashley Park als Emilys Freundin Mindy, Philippine Leroy-Beaulieu als ihre Chefin Sylvie sowie Lucas Bravo als gut aussehender Koch Gabriel zu sehen.

    Die Serie von "Sex and the City"-Schöpfer Darren Star gehört zu den größten Netflix-Hits. Auch die fünfte Staffel konnte laut Netflix nach ihrem Start innerhalb von elf Tagen 26,8 Millionen Aufrufe verzeichnen./mkk/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 77,47 auf Tradegate (21. Mai 2026, 19:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +3,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 326,00 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,67USD. Von den letzten 6 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +42,08 %/+73,08 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Netflixs Fundamentaldaten und Kursrisiken: Monetarisierung durch rund 250 Mio Werbe-Abo-Nutzer, eine Klage wegen Datensammlung und regulatorische Risiken als Belastung für die Aktie, fehlende Nutzerzahlen und gescheiterte Studio-Deals, Debatten über teure Content-Einkäufe versus Profitabilität, Rückkäufe und der einmalige Paramount-Erlös (~2,8 Mrd $).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Netflix eingestellt.

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