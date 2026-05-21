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    Vienna Insurance Group gewinnt ATX-Preis 2026 der Wiener Börse

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiener Börse Preis 2026 ATX erster Platz für VIG
    • Aktienkurs 2025 plus 121,4% mehr als verdoppelt
    • Dividenden verlässlich seit 30 Jahren, über 3 Mrd
    APA ots news - Vienna Insurance Group gewinnt ATX-Preis 2026 der Wiener Börse
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Wien (APA-ots) - Die Vienna Insurance Group (VIG) belegt beim Wiener Börse Preis 2026
    den 1. Platz in der Kategorie ATX. Die renommierte Auszeichnung berücksichtigt die überzeugende Aktienkursperformance 2025 und würdigt das kontinuierliche Kapitalmarktengagement der VIG.

    Hartwig Löger, CEO und Vorstandsvorsitzender der Vienna Insurance Group (VIG) zur Spitzenplatzierung: "Wir nehmen diesen Preis mit großer Freude entgegen und bedanken uns herzlich bei der Wiener Börse, der hochkarätig besetzten Jury sowie bei unseren Investoren für ihr Vertrauen, den konstruktiven Dialog und die langfristige Begleitung unseres Wegs. Die Auszeichnung ist Bestätigung und Ansporn, unsere Kapitalmarktaktivitäten und Wachstumsambitionen konsequent voranzutreiben." Die VIG ist im letzten Jahr über alle Länder und Sparten gewachsen und hat erst vor wenigen Tagen den Vollzug des Erwerbs der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG und damit die größte Übernahme ihrer Unternehmensgeschichte kommuniziert.

    Herausragende Performance

    Das Jahr 2025 bot neben dem Geschäftsergebnis, das erstmals die Milliardenmarke überschritt, gleich mehrere Highlights: So hatte die Ratingagentur Standard & Poors (S&P) den Ausblick der Vienna Insurance Group (VIG) auf A+ mit positivem Ausblick angehoben und auch die VIG-Aktie performte herausragend: Mit Zugewinnen in allen vier Quartalen war das Börsejahr 2025 das erfolgreichste seit der Öffnung für den breiten Kapitalmarkt - im Dezember übertraf die VIG- Aktie ihren bisherigen Rekordwert aus dem Jahr 2008. Am 30. Dezember und damit am letzten Handelstag des Jahres erreichte die VIG-Aktie mit 67,20 Euro ihren höchsten Kurswert 2025. Auf Jahressicht betrachtet hat sich der Kurs mit einem Gesamtplus von 121,4% mehr als verdoppelt. Eine Entwicklung, die auch durch die NÜRNBERGER-Übernahme forciert wurde.

    Kapitalmarkt als Wachstumstreiber

    Der Zugang zu den Kapitalmärkten hat maßgeblich zur
    Positionierung der VIG als führende Versicherungsgruppe in CEE beigetragen. Zum Börsenstart im Jahr 1994 wurden Vorzugsaktien ausgegeben, die 2005 in stimmberechtigte Stammaktien umgewandelt wurden. Damit war die Basis für die Aufnahme in das "Prime Market"- Segment der Wiener Börse und in den ATX gelegt, in dem die VIG-Aktie seither gelistet ist. Es folgten zwei Kapitalerhöhungen und Zusatzlistings in Prag und Budapest. Zudem begab die VIG über die Jahre hinweg zahlreiche Anleihen.

    Dividendensicherheit seit mehr als 30 Jahren

    Bei ihren Dividendenzahlungen setzt die VIG auf Verlässlichkeit. Seit ihrer Börsenlistung hat die Gruppe ohne Unterbrechung jährlich eine Dividende an ihre Aktionäre ausgeschüttet. In Summe belaufen sich die Dividendenzahlungen auf mehr als 3 Milliarden Euro. "Die Erfolgsgeschichte der VIG wäre ohne den Kapitalmarkt in dieser Form nicht denkbar. Unsere über Jahrzehnte durchgängige
    Dividendenausschüttung positioniert uns als starke und verlässliche Partnerin für unsere Aktionärinnen und Aktionäre" , so Liane Hirner, Finanz- und Risikovorständin der Gruppe. Seit dem Jahr 2023 gilt die jeweilige Vorjahresdividende als Minimum für die Ausschüttung des Folgejahres. Die Dividende soll abhängig von der operativen Ergebnissituation kontinuierlich steigen.

    Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

    Rückfragehinweis:
    VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Karin Kafesie
    Telefon: +43 664 601 39 21211
    E-Mail: karin.kafesie@vig.com
    Website: http://www.group.vig

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7674/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0181 2026-05-21/19:44






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