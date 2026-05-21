Börsen Update
Börsen Update USA - 21.05. - Dow Jones stark +0,60 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 50.312,56 PKT und gewinnt bisher +0,60 %.
Top-Werte: IBM +10,46 %, Cisco Systems +3,55 %, Honeywell International +3,47 %, Merck & Co +1,54 %, 3M +1,50 %
Flop-Werte: Walmart -7,29 %, Chevron Corporation -1,12 %, Coca-Cola -0,82 %, Travelers Companies -0,64 %, Boeing -0,62 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.441,21 PKT und steigt um +0,49 %.
Top-Werte: Arm Holdings +13,14 %, SanDisk Corporation +10,20 %, Seagate Technology Holdings +6,53 %, Qualcomm +6,03 %, Western Digital +5,27 %
Flop-Werte: Intuit -8,25 %, Walmart -7,29 %, Adobe -2,86 %, Costco Wholesale -2,55 %, Diamondback Energy -2,50 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.461,45 PKT und steigt um +0,39 %.
Top-Werte: Ralph Lauren Registered (A) +15,18 %, Lumentum Holdings +11,24 %, IBM +10,46 %, SanDisk Corporation +10,20 %, Williams-Sonoma +6,75 %
Flop-Werte: Intuit -8,25 %, Walmart -7,29 %, EchoStar Registered (A) -4,72 %, Valero Energy -4,55 %, Casey's General Stores -4,50 %
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