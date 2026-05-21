Sartorius Vz. Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,26 % - 21.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Sartorius Vz. Aktie. Mit einer Performance von +4,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,00 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Sartorius Vz. Aktie. Nach einem Plus von +4,00 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 237,35€, mit einem Plus von +4,26 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Sartorius Vz. ist ein Life-Science-Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Kernprodukte: Bioreaktoren, Filtrations- und Einweg-Systeme, Laborwaagen, Prozessanalytik. Starke Position im Markt für Bioprozesslösungen, profitiert vom Trend zu Biopharma und Einwegtechnologie. Wichtige Konkurrenten: Merck Millipore, Danaher/Cytiva, Thermo Fisher. USP: hohe Spezialisierung, integrierte End-to-End-Lösungen, enge Kundenbindung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Sartorius Vz. Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,73 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um +11,46 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,85 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Sartorius Vz. eine negative Entwicklung von -8,13 % erlebt.

Während Sartorius Vz. heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,14 %.

Sartorius Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,46 % 1 Monat -4,85 % 3 Monate -4,73 % 1 Jahr -1,00 %

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Stand: 21.05.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,84 Mrd.EUR € wert.

Die Sartorius AG hat in Freiburg im Breisgau ein neues Kompetenzzentrum für Zell- und Gentherapie-Komponenten eröffnet. Mit einer Investitionssumme von mehr als 140 Millionen Euro verdoppelt Sartorius die Produktionskapazität für qualitätskritische …

Die Börsen zeigen sich heute launisch: Während der DAX schwächelt, legen SDAX und TecDAX zu – und an der Wall Street sorgen starke Ausreißer für zusätzliche Spannung.

Top- und Flop-Aktien am 21.05.2026 im TecDAX.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Agilent Technologies, Danaher und Co.

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,72 %. Danaher notiert im Plus, mit +1,39 %. Merck notiert im Plus, mit +3,42 %. Thermo Fisher Scientific verliert -0,44 % Waters Corporation notiert im Minus, mit -0,48 %.

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Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.