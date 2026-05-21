Bundestag billigt drei Bahnprojekte
Für Sie zusammengefasst
- Neubaustrecke Dresden–Prag mit 30 km Tunnel Erzgebirge
- Zweigleisiger Ausbau der überlasteten Syltanbindung
- Teilweiser Neubau der Bahnverbindung Ulm Augsburg
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat für drei Schienenverkehrsprojekte die Signale auf Grün gestellt. So stimmten die Abgeordneten am Abend für die Neubaustrecke von Dresden in Richtung Prag, einschließlich eines rund 30 Kilometer langen Tunnels durch das Erzgebirge. Unterstützung fanden außerdem der zweigleisige Ausbau der überlasteten Sylt-Anbindung sowie der teilweise Neubau der Bahnverbindung zwischen Ulm und Augsburg.
Mit der Parlamentsentscheidung ist der Weg für die konkrete Detailplanung geebnet. Bis zum Beginn der Bauarbeiten dürften aber noch einige Jahre vergehen - zumal die staatliche Finanzierung bislang nicht gesichert ist./ax/DP/he
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