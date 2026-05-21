Die widersprüchlichen Headlines zum Iran schütteln weiter sowohl den Ölpreis als auch die Aktienmärkte! Zunächst hieß es, der Supreme Leader des Iran Khamenei habe den Transport von Uran ins Ausland verboten. Das würde bedeuten: da erklärtermaßen Trumps oberstes Ziel ist, dass das Regime in Teheran keine Atombombe haben darf, wäre der einzige Ausweg erneute Bombardements des Iran - oder Bodentruppen, die gewaltsam das Uran evakuieren. Dann aber die Meldung (unter Berufung auf hohe iranische Offizielle): nein, Khamenei hab das gar nicht verboten. Was aber stimmt? Wenn man eins und eins zusammen zählt, kann man herausfinden, was mit großer Wahrscheinlichkeit stimmt - und was nicht. Daraus wiederum läßt sich ableiten, was auf Aktienmärkte und Ölpreis zukommen wird..

Hinweis aus Video:

Vorsicht Anleger: Aktien sind kein Schutz vor Inflation

Das Video "Iran-Headlines schütteln Ölpreis und Aktienmärkte: "Da wirst du verrückt"! " sehen Sie hier..