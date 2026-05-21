DZ BANK stuft WALMART auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Walmart nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 155 US-Dollar belassen. Der Einzelhändler habe vor allem dank des weiter gewachsenen Onlinehandels stark abgeschnitten, schrieb Katharina Schmenger am Donnerstag. Die negative Kursreaktion auf den vorsichtigen Ausblick auf das zweite Quartal hält sie nicht für gerechtfertigt. Eine Anhebung der Unternehmensziele im zweiten Halbjahr sei möglich./rob/gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,63 % und einem Kurs von 105,1EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 20:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

